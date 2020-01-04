電訊商推手機升級計劃 提早鎖5G客

購Galaxy Note10+上台 日後換5G手機

昨日香港電訊（6823）旗下csl及1O1O、和記電訊（0215）旗下3香港、數碼通（0315）先後推出上述升級計劃。以3香港為例，客戶上台並選購Galaxy Note10+，可額外以100元購買三星5G手機升級計劃，日後三星在港推出首部旗艦5G手機首兩星期，客戶可以建議零售價回收上台時購買的Galaxy Note10+，以換購該5G手機，但同時須在原有合約期內升級至指定5G月費計劃。

料三星5G新旗艦機最快3月攻港

本港各電訊商均表示，三星香港首部旗艦5G手機公開發售日期有待日後公布，但三星在每年2月都會發布S系列新機，如無意外2020年亦會一樣，以此推斷，三星5G新旗艦機最快3月攻港。惟去年政府拍賣3.3、3.5及4.9GHz（吉赫）等5G頻譜，當時通訊辦透露，頻譜指配將於2020年4月1日生效，意味用戶仍然等待近3個月，才有機會使用5G服務。

和電香港行政總裁古星輝上月中旬曾表示，本月將正式公布5G計劃詳情及最終定價，不過初步預料月費將由300元起跳。古星輝當時提到，5G頻譜的拍賣成交價較4G低，所有5G每GB數據價格將會較4G低。