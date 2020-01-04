九置傳拒減租 LV將關時代廣場分店

據LVMH集團官網，LV單在銅鑼灣已有兩間分店，分別位於時代廣場及希慎（0014）旗下利園一期商場，2021年會在香港國際機場開設第9間分店。報道稱，為應對過度擴張且表現差勁的本港零售網絡，加上許多以往來港消費者現時改在內地消費，LVMH已暫時將部分銷售人員重新分配到內地分店。

明年港機場開第9間分店

花旗最新研究報告指出，九置旗下海港城及時代廣場的商戶去年下半年錄得最差銷售表現後，料2020年表現將改善，今年下半年更有望重現雙位數增長。該行估計，商場去年第4季與第3季的跌幅相若，自去年12月中起社會局面趨向緩和，參考商場過往銷售組合調整時，租金仍見9至13%增長，加上商戶租用成本較2017年上半年高峰期仍低，因此尚有上調空間。

香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，業主減租情况與早前一致，減租的商場繼續減，亦有業主無表明會減租，商戶持續經營困難，預料店舖關門數目會增加。另外，今年農曆新年較去年提前，謝邱安儀預計，新春零售市道與聖誕節相若，不過現時減價已經「去到好盡」，由於租金成本高企，零售商難以再減價吸客。