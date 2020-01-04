11月零售跌24% 歷來第二大跌幅 零售協會：12月跌幅收窄 料持續至農曆新年

明報記者 蕭嘉聰

與2018年同期比較，2019年首11個月零售業總銷貨價值跌10.3%。扣除期間價格變動後，11月零售業總銷貨數量臨時估計按年跌25.4%，首11個月計跌11.4%。

政府發言人：社會事件極暴力 打擊消費氣氛

政府發言人表示，零售業銷售11月繼續大幅下滑，原因是本地社會事件變得極度暴力，對與旅遊及消費相關的活動構成非常嚴重干擾，進一步打擊消費氣氛。發言人續指出，零售業短期前景繼續取決於本地社會事件如何發展，因此停止暴力行為，恢復社會秩序，對零售業以至整體經濟的復蘇至為重要。

謝邱安儀在電話會議指出，11月社會氣氛較10月更差，有商場被破壞及關門，令銷售表現續受打擊。不過12月社會運動規模及影響收窄，本地消費氣氛相對緩和，聖誕檔期表現好轉，鐘表珠寶、百貨公司、服裝等會員均指生意跌幅收窄。以鐘表珠寶為例，以往跌幅約為40至60%，部分會員反映收窄至20至30%，服裝類亦收窄至20%左右，料情况可延至今年1月農曆新年。

謝邱安儀：料上半年零售市道仍困難

展望今年表現，謝邱安儀認為，由於基數較高、社會問題未知何時解決，加上2月情人節後步入淡季，預計上半年零售市道依然困難，難以反彈。至於裁員潮，她表示有不少零售商會待農曆新年後，再審視店舖網絡，之後的裁員情况會更加明顯，失業率或會上升。

她指出，現時最為影響香港零售的因素是社會事件，其次才是外圍因素，由於訪港旅客人數大減，人民幣貶值的影響亦不大。她續指出，即使社會事件畫上句號，最少仍需要3至6個月回復安全的形象，吸引旅客來港消費，零售市道難即時反彈。

珠寶首飾按年減43.5% 跌幅最大

11月零售類別當中，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物跌幅最大，按年減少43.5%，藥物及化妝品按年跌33.4%，服裝跌31.9%；電器及其他未分類耐用消費品跌18.6%，百貨公司亦跌32.9%。民生消費仍錄升幅，超級市場按年升2.6%，新鮮蔬果升9.5%，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類亦升7.4%。