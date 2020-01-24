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顯徑邨3房618萬售 創全港公屋次高紀錄

【明報專訊】港鐵沙中線於今季局部通車，其中大圍站至啟德站將率先開通，大圍顯徑是其中受惠地區，公屋顯徑邨新近有逾500方呎單位，於自由市場以618萬元易手，成交價為全港公屋次高。另一邊廂，私樓則錄低價成交，沙田第一城2房戶跌穿500萬元，造價為屋苑自去年2月後新低。

市場消息指，顯徑邨顯富樓中層7室，實用544方呎，可作3房戶，以618萬元易手，實呎11360元。資料顯示，目前全港公屋自由市場最高成交價為同屋邨顯貴樓中層10室，於2018年以665萬元成交，即上述成交為全港公屋次高紀錄。原業主2017年初以345萬元連地價購入，持貨約3年，帳面獲利273萬元或79%。

第一城2房跌穿500萬 近一年新低

此外，房委會最新公布公屋及居屋第二市場成交紀錄數據，2019年12月未補地價公屋、居屋暫錄得71宗成交，較2019年11月同期錄得的75宗，按月下跌4宗或5%，並已連跌3個月。而去年全年未補地價公屋及居屋暫時總共錄得2405宗成交，較2018年的1836宗上升569宗或31%，更是2016年錄得2842宗後的3年高位。

各區大型二手屋苑陸續「開齋」。美聯聯席區域經理翁凱傑表示，沙田第一城46座極低層D室新近易手，屬實用304方呎2房戶，成交價跌穿「5球」，以495萬元成交，成交價為屋苑近一年新低，實呎16283元。原業主於1990年9月以50萬元購入，持貨29年，帳面獲利445萬元，物業升值8.9倍。另紅磡半新盤環海．東岸則再錄蝕讓成交，該單位為1B座高層F室，實用351方呎，屬一房間隔，原業主最初以675萬元放售，微減7萬元或1%後，新近以668萬元售出，實呎19031元。原業主2015年9月以672.3萬元一手購入，帳面蝕約4.3萬元，惟連同使費在內，料實蝕約35萬元或約5%離場。

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