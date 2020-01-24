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THE RICHMOND開放式181呎 細絕西半山

【明報專訊】踏入2020年，多個新盤準備推售，除新地(0016)天水圍Wetland Seasons Park（下簡稱Wetland）搶先明早推售外，萬科（香港）旗下西營盤15 Western Street亦最快今日開價，而恒地(0012)亦乘勢於短期內推出西半山羅便臣道THE RICHMOND，項目實用181方呎起，細絕西半山。

THE RICHMOND昨上載樓書，項目提供90伙，2至25樓屬一梯4伙設計，每層有兩個開放式及兩個一房單位，標準樓層屬實用面積206至304方呎，而2樓連平台單位，最細一伙為B室開放式戶，實用面積181方呎，連40方呎平台，相信是近年西半山最迷你單位。另項目26至30樓為一梯兩伙設計，為兩房戶，實用462至468方呎。THE RICHMOND預計於2021年11月落成，樓花期約23個月。

15 Western Street最快今日開價

另外，萬科（香港）執行董事周銘禧稱，旗下西營盤西邊街15 Western Street，最快今日開價，並計劃於農曆新年前推售，首批將涉及50個單位，價錢會以同區及西半山新盤作參考。項目共設104伙，主打實用213至344方呎的開放式及1房戶。樓盤預計2021年9月落成，樓花期約21個月。此外，項目每實呎管理費4.98元。他又稱，發展商與意大利家俬品牌Clei合作，購買開放式單位可以優惠價購買變形家俬。

Wetland 收6800票超額17倍

至於將於明日首輪開售381伙的Wetland Seasons Park，其中375伙以發價單形式推出，6座洋房則招標，項目昨晚截止收票，市場消息指樓盤共收約6800票，超額約17倍。

另中信泰富馬鞍山峻源昨公布新銷售安排，推出84伙於下周一起至4月29日每日下午3至6時招標，發展商指項目已獲批入伙紙，短期內開放現樓示位。　　

傳買家2.18億元連購7伙皓畋

另豪宅新盤再錄大手成交，成交紀錄冊資料顯示，嘉里(0683)何文田皓畋昨連沽7伙，位於9座及10座，實用面積由943至960方呎，每伙成交價由3080.6至3173.6萬元，實呎約3.2萬至3.3萬元，有傳7伙由同一組買家購入，總成交價約2.18億元。

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