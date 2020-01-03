七大發展商 去年賣樓近萬伙破千億

新地佔380億 蟬聯賣樓王

去年賣樓王寶座則由新地蟬聯，期內售逾3000伙、估計套現達380億元，是繼2018年售出約3400伙、套現530億元後，繼續成為賣樓和套現「雙冠軍」。

新地去年除推出土瓜灣Downtown 38、南昌站匯璽III等全新盤外，去年上半年亦透過招標，即在不發價單下大舉發售大埔白石角雲滙餘貨，備受政府和社會關注。

會德豐售約2000伙排第二

至於去年主力發售將軍澳日出康城7期MONTARA、9期MARINI兩個全新住宅項目的會德豐（0020），加上同系其他樓盤的餘貨，以合累售約2000伙、套現約230億元，而緊隨新地之後排名第二。

新世界恒地緊隨其後

至於新世界（0017）、恒地（0012），去年在港賣樓套現額估計分別達114億和110億元，以金額計排名第三和第四名。 而可留意的是，去年新盤銷售戰由中海外（0688）去年1月開售大埔山塘路天鑽拉開序幕，樓盤全年累沽約1230伙，連同啟德一號等餘貨，中海外去年在港共售約1240伙、總套現額逾106億元，是繼2016年及2017年後，中海外在香港銷售總額再突破100億元。

而項目天鑽，則是去年售出單位數量最多的單一樓盤。