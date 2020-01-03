10發展商3000伙現樓貨尾待推 業界料空置稅下 勢加快清貨

明報記者 林可為、林尚民

特首林鄭月娥於2018年6月推出加強規管樓市的「娥六招」，其中一項辣招是擬向空置一手現樓餘貨，開徵一手空置稅（即額外差餉、金額為應課差餉租值兩倍）。事實上，市場俗稱一手空置稅的《差餉（修訂）條例草案》，去年10月已於立法會首讀，運輸及房屋局長陳帆當時表示，近年一手樓空置貨尾由2013年首季約4000伙，增加至近期約1萬伙，趨勢不理想，因此要推出措施向市場發出明確信息，「鼓勵」發展商盡早把手持的一手空置單位推出。

新地恒地共涉1910伙現樓餘貨

雖然一手空置稅具體開徵時間仍未敲定，但各主要發展商都不敢掉以輕心，過去一年均加速銷售旗下現樓餘貨。若以發展商計，作為2018、2019年「賣樓王」的新地，由於大型發展項目眾多，現樓餘貨數量亦相對最多，估計約有1350個，除主要來自元朗Grand YOHO、元朗錦田PARK YOHO系列、南昌站匯璽系列外，預計即將推售的東半山司徒拔道CENTRAL PEAK，以及目前主力透過招標發售的馬鞍山雲海別墅，均屬現樓項目。另新地多個已入伙多年的屋苑，如將軍澳天晉系列、大潭皇府灣、鴨脷洲南灣、奧運站瓏璽等，現時仍有零星餘貨待售。

部分現樓計劃轉賣為租

另一龍頭發展商恒地（0012），估計目前約有560個現樓餘貨，其中粉嶺高爾夫‧御苑約佔一半，其餘主要來自馬鞍山迎海系列。值得一提的是，為避免被徵收一手空置稅，恒地旗下部分現樓豪宅、如尚有近70伙待售的西半山羅便臣道帝匯豪庭，就計劃將部分單位轉賣為租。至於另一現樓餘貨的新樓盤，為億京大埔白石角海日灣，現時仍有逾300伙餘貨待售，目前繼續透過招標形式清貨。

億京海日灣續透過招標清貨

美聯首席分析師劉嘉輝表示，特首早於2018年中已公布擬開徵一手空置稅，發展商實際上去年起已加速銷售現樓餘貨的力度，所以各主要發展商目前手持的現樓餘貨數量不算多，但為應付一手空置稅，發展商今年會繼續清貨。