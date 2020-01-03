湯文亮：補地價要突破不難

一向以來，香港房屋問題就是供應不足，搞到政府要推出什麼明日大嶼填海計劃，老實說，就算政府全力推行，都要在15年之後才見到成效，正是遠水不能救近火，最簡單的解決方法莫過於與地產商協商補地價，將地產商手上農地轉換為住宅或者商業用地，但補地價工作知易行難，政府每年從補地價得到的供應量是很少，主要是雙方大纜都扯唔埋，政府話地產商出價太低，而地產商就話政府要價太高，而雙方亦知道就算達成補地價協議，仍然擔心被人話官商勾結。所以，雙方寧願不攜手解決房屋供應不足問題，也不退讓半步，但我估計今年會有突破進展。

可聘獨立世界級測量師仲裁

房屋問題如此，遊行人數問題也是如此，每一次遊行，主辦機構與警方所公布的數字亦是大纜都扯唔埋，尤其以2019年為甚，以往大約是1比5，即是警方公布有20萬，主辦機構卻說是100萬，但2020年更加離譜，警方公布有6萬人遊行，民陣是103萬，我相信雙方的數字都不準確，既然如此，政府何不花些少錢，聘請顧問公司獨立調查，以現在科技，數字準確可以去到單位數，大家亦不用爭駁，如果由政府出錢，我相信主辦機構亦沒有異議。

再講補地價，如果政府與地產商同意仲裁，聘請世界級的測量師，所得出結果雙方都要接受，這樣補地價是一件簡單的事，供應充足，房屋問題基本解決，所以我認為補地價在今年內將有突破進展，將會有地產商與政府達成補地價仲裁協議，老友唔信，仲話仲裁是天馬行空的事，佢唔敢同其他人講，驚笑死人冇命賠。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]