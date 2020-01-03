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譚新強：中世紀制度舊石器時代情緒 能否以神級科技改良？

【明報專訊】上周提到著名哈佛生物學家E. O. Wilson的一句名言，人性（humanity）的最大問題是我們擁有"paleolithic emotions, medieval institutions, and god-like technology"（舊石器時代的情緒，中世紀的機構和制度，和如上帝般的科技），一個他認為非常危險的組合。

Wilson已年屆90歲高齡，本來是位昆蟲學家，被公認為研究螞蟻的首席權威，但他後來學術研究涉獵到進化學，被推崇為sociobiology（社會生物學）之父，以進化論來研究和解釋動物的社交行為。他亦因積極為環保發聲而被譽為biodiversity（生物多樣性）之父。除此，他亦是一位兩度獲Pulitzer獎的通俗科學作家——（《On Human Nature》 1979、《The Ants》 1991），絕對是一位多才多藝的學者。

科學發展太快 人類情緒趕不上

他的這句名言有深遠意義，絕對值得細嚼。雖然他是一位科學家，說話都是經過思考和有一定證據的，但這樣概括的一句話，也當然不可以完全認真視為有充分科學根據的金科玉律。Wilson的主要目的是警惕世人，人類社會發展不平衡，科技發展可能已經太快，已超越了我們人類情緒和社會制度的控制能力，是個極危險的情况，可隨時帶來戰爭和地球生態環境災難，大幅減少biodiversity，甚至導致人類自己的滅亡！他認為解決方法是回到先解答哲學上的幾個大問題：我們是從哪裏來的？我們的生存意義是什麼？我們的未來是怎樣的？

我不是哲學家，亦未必贊同什麼事都需要升到哲學甚至宗教層面（Wilson是位agnostic，不可知論者）。人類的未來當然是個大問題，即使不提哲學，基本共識應為防止使用核武，掀起第三次世界大戰。另外，亦應致力環保，減少人類對氣候變化的影響（這可能牽涉到free will，自由意志問題）。

詳細一點來分析Wilson的說話。他的意思是人類發展不平衡，情緒發展停留在舊石器時代，即是為了適應當時生活艱苦，每天掙扎求存，弱肉強食的環境，需要的是簡單的思想，衝動的暴力行為，自私和只顧短期眼前利益，毋須長期宏觀視野和計劃能力。但後來人類竟然又發展出極厲害的各種科技，包括蒸氣機、電力、飛機、電腦、互聯網、基因工程，和足以帶來世界末日的核武等。我贊同這個基本觀察，但這又是否意味着一個矛盾？以我簡單的了解，左腦掌控邏輯運作，包括科學和數學，右腦掌控感情有關運作，包括創意和藝術等。Wilson的觀察如屬實，是否代表人類的左腦進化發展比較右腦快和進步？原因又是什麼呢？

左腦似乎進化得比右腦快

其實除了左腦似乎進化得比右腦快，人類身體其他部分也進化了不少。在Wilson與DNA的double helix（雙螺旋型）結構發現者James Watson的對話中，Watson亦指出在進化過程中，人類的毛髮減少了很多，且以中國人為例子（Watson常被指控為種族主義者）。我亦知道中國人的下顎骨通常較細，既代表不需大力咬肉或用口來打鬥，但亦導致中國人較常見的睡眠窒息症（Apnea）。

第二點，即使人類的情緒進化得較慢，但人類利用邏輯和理性，仍能發展出大型社會秩序，發明分工合作，提升效率，然後以貿易來作交換。國家的崛起亦帶來法律，好處是國家擁有了使用武力的專利權，大大減少了個人之間的暴力行為，亦即成功以社會制度來控制人類所謂舊石器時代的情緒。

但社會制度和各種機構，包括國家和政府，宗教和金融系統，又是否如Wilson所說，發展停留在中世紀階段呢？在這一點，我傾向於贊成他的觀點。首先政府和法律制度，都是經人類經驗累積下來的一堆東西，充滿矛盾和偏見，反而並沒有明確包含科學的自然規律。舉例說，在法律訴訟，譬如一宗連環交通意外，基本上是一件關乎牛頓力學的事情，但法律上並沒有牛頓定律，所以控辯方只可傳召一些科學家來作專家證人（expert witness），最後判決權仍在法官或陪審團手上。亦即是說最後的判決是可以違反科學的。

很多政治經濟制度已過時

亦有人指出過，如果著名的古希臘科學家亞里士多德（Aristotle）復活過來，跟現代的物理學家討論相對論和現代量子物理學，亞厘士多德肯定一頭霧水，完全不明白，連需要的數學包括tensor analysis（張量分析）和linear algebra（線性代數），都肯定一竅不通。但如果偉大的哲學和政治理論家柏拉圖（Plato），也同樣復活過來，然後有些政客跟他解釋例如現今美國的政局，保證不用幾天，柏拉圖就完全充分理解共和跟民主兩黨的主要爭拗點，彈劾特朗普的利與弊。相信他能輕易勝任為任何一方的政治顧問！

我絕對贊成很多政治和經濟制度都已經過時（宗教就不討論了），非常需要更新。傳統金融制度倚賴fractional banking（份數銀行）概念來製造金錢，發揮multiplier effect（乘數效應），表面上很有效率，但其實包含銀行必須高槓桿運作，造成金融系統的潛在不穩定性，和難以避免的道德風險。市場和計劃經濟都各有利弊，市場經濟倚靠每人的自私心態，理論上達到最高的資產配置效率，但就置公義於不理。反過來計劃經濟，則倚靠altruism（利他主義），一切以公平和公義掛帥，效率反而成次要。

Wilson曾經說過，社會主義不太適合人類，因為每個人都有私心，反而最適合螞蟻社會。因為螞蟻擁有真正的利他主義，每隻螞蟻姐妹（公螞蟻只負責繁殖）都一生勤勞，負責覓食和打仗，供養唯一有生殖能力的蟻后，盡顯捨己為人的精神。所以螞蟻非常成功，從約1.5億年前出現之後，開始雄霸昆蟲界，到現時雖只佔約3%的昆蟲種類，但若以數量或biomass（生物質）來計算，則高佔了昆蟲界的80%了！

料人類有智慧平衡社會效率與公義

但我相信人類有足夠智慧和技術（大數據，AI和5G等非常有用，區塊鏈不肯定），去找出一個比傳統政經制度更科學化的新社會制度，務求達到一個比純粹資本或社會主義，在取捨效率和公義之間更佳的平衡點。但必須加上另一個前設，就是在這個蛻變過程中，最好當然是社會能夠保持和平和穩定，因為暴力和動盪的代價太高了，更違反了社會進步的定義。

第三點，人類是否已擁有神級的科技呢？如神的定義是創造生命和宇宙，那麼人類仍只可算在幼兒班階段。我們雖已為human genome（人類基因組）解碼，但CRISPR等基因編輯技術仍未成熟，仍具極大爭議性。我絕對沒有信心現今技術水平足以幫助人類改良自己的基因，譬如防止疾病，增長壽命，令身體功能更強壯，或甚至幫助我們舊石器時代情緒的進化。粗淺的基因改造是可以的，但後果堪虞，極難預測其副作用和後遺症。

Neuroscience（神經科學）方面，近年雖有很多突破，但距離完全理解consciousness（意識）仍頗遠，更遑論自由意志。AI發展也看似突飛猛進，但我已曾指出過，現時發展主要在ANI（Artificial Narrow Intelligence），雖已有不少如臉孔辨認和金融交易等應用，但某些任務需要人類常識，例如照顧老人家或小孩的機器人（自動駕駛？），就需要更廣泛的AGI（Artificial General Intelligence），暫時仍只在理論和摸索階段。

至於創造宇宙的能力，人類力量卑微，肯定沒有，連探索太空也只算在起步階段。人類勉強只算達到Kardashev的第一種類文明，只能充分利用地球的資源來雄霸一個星球，仍未達到第二種類文明，定義為充分利用一顆恆星的資源，殖民到整個太陽系的不同星球上。

神級科技遠未及 卻有神級破壞力

但不幸從摧毀人類自己和破壞地球的能力來說，人類肯定已達神級。原子彈之父Robert Oppenheimer，在觀看完1945年7月16日，人類歷史上的第一次核試後（Trinity explosion，名字已帶宗教色彩），他有感而發，引用了印度教經典《Bhagavad-Gita》裏，保護之神Vishnu化身為摧毀之神Shiva前的一句話：Now I am become Death, the destroyer of worlds（現今我化身為死亡，所有世界的摧毀者）。

祝各位新年進步！

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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