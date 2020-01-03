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周顯 投資二三事

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周顯：金融界一代不如一代

【明報專訊】有位金融界女強人，嘆氣說新一代的水平，一代不如一代。為什麼呢？皆因金融界愈來愈是專業化，於是，銷售的專搞銷售，分析的專搞分析，法律的專搞法律，只精一瓣，對於其他部門的運作，全無認識。

例如說，去pitch一家公司上市，分析員只會去見一次，第二次的估值，已經是它臨上市前了。她做靚妹時，自己寫招股書，現在則由法律團隊負責。本來這也沒什麼所謂，但是在分工之下，法律部門太大，阿頭管十幾廿個人，當然不會自己親手去寫，於是便點條junior去寫，自己只做改，這樣子，水準自然相差很遠了。

分工太細 打工仔失競爭力

其實，就算是寫嘢，大部分都是template，真正寫的部分只有很少，所以才會出現，連大行都會出錯的笑話，皆因copy and paste只要基本條件不同，更加容易犯上大錯也。估價，則也有方程式計算，分析員所需要的知識和資料都很少。所以，我們也可以看到，現時人們寫的股評，來來去去都是三幅被，完全沒有任何創見。

以上現象，令到打工仔愈來愈沒有競爭力，人工愈來愈不值錢，大家都只不過是一顆螺絲而已，至於管理階層，也不過是一把螺絲批，對於整個大局，完全影響不了。

所以，新一代是很難取代老餅，尤其是在大公司。反而是新公司、小公司，新一代才有更多的學習機會。但是，以現時壟斷的情况，又會有幾多新公司、小公司能夠生存呢？

[周顯 投資二三事]

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