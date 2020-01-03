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劉思明：新華保險向上突破可留意

【明報專訊】2020年首個交易日，港股承接去年底的強勢做好，並延續去年底投資模式，拒回的極強勢股及追落後走出谷底的股份均有買盤追捧。

恒指昨高開59點向上，早市最多升348點回順，午後回落至28,400點附近回升上試高位，以全日最高位收市，收報28,543點，升353點或1.25%；國指升1.37%。大市成交909億元，高於60天平均一成半多，交投保持暢旺。恒生綜合中型股、小型股指數分別升2.05%、1.57%，中型股表現強，風險胃納良好。

中型股表現佳 風險胃納良好

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率80比20，升逾3%佔上升股份近三成；陽燭對陰燭為73比27，大市升勢全面，買盤動力強，惟有近三成以陰燭收市，個別有回吐壓力。本報數據庫追蹤的30個行業，有六成的升幅1.4%以上，跑贏恒指國指；基建及建材升3.69%，科技器材、工業升近3%；其次航運物流、博彩及消閒、原材料升約2.5%。

基建及建材、航運物流各只有約兩成股份跑贏行業平均，個別股份強勢帶動行業做好。水泥建材股受捧，過去多次提到的海螺（0914）、聯塑（2128）創新高，惟中線相當超買，後市料會更為波動，宜吸不宜追。另有不少強勢內房、工程機械、環保新能源及半導體股同樣破頂。

中遠海控逼3.5元阻力 需待升破企穩

相比水泥等強勢股勢如破竹，航運物流則明顯追落後。航運物流去年12月升8.5%，扭轉全年下跌局面，全年升3%。昨天航運股以中遠海控（1919）表現最突出，收市近一成；以圖論勢，該股已逼近中線重要阻力位3.5元，宜作觀望，待確認升破企穩才考慮。昨提到落後的小米（1810）、洛鉬（3993）、中信証券（6030）也受捧。

新華保險後市或挑戰37至40元

去年底反撲的新華保險（1336），昨天再度跑贏同業，走勢並呈現向上突破，依然可取。去年公司首11個月原保險保費收入按年增長逾一成，受到重啟銀保整付保費產品銷售及加大隊伍建設推動，預計動力可以持續帶動業績增長。

走勢上，新華保險昨天再次突破34元阻力，並進一步攀升，倘若可以企穩35元之上，後市料可挑戰37至40元密集阻力區；短線可以低收33元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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