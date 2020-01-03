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張兆聰：資金炒落後 國航可買入

【明報專訊】恒指昨日升353點，收報28,543點，成交金額908億元。踏入新一年，人行宣布全面降準0.5個百分點，釋放大約8000億元人民幣資金，刺激中港股市齊齊力漲，上證指逼近3100點關口，滬深300指數也升破前高位。市場繼續熱炒內房股及水泥股，多隻股份均創出新高。大市愈升愈有，資金也積極炒落後，筆者昨日提及的中資航空股、內險股都升幅顯著，國航（0753）仍可買入。

國務院總理李克強早於去年12月23日下令要降準，市場之後便發力炒上，A股反覆挑戰3000點後並成功拿下，市場利率也一跌再跌。因此，降準一定已提前反映，昨日港股初段升幅也不是太多，但未幾在A股愈升愈有之下亦發力，在友邦（1299）、內險股等推動下不斷走高。利好兌現卻沒有下跌，反映市場流動性相當充裕，較想像中還要厲害，滬深兩市成交金額就超過7000億元人民幣，再加上對經濟、企業盈利預期的樂觀，投資者風險胃納不斷增加。是次升浪仍未看到轉弱迹象。

降準利好兌現不跌 升浪繼續

年結前受壓的騰訊（0700）反彈升1.8％，但暫時仍受制於前高位；友邦則順利突破，下一阻力是歷史高位88.5元，似乎已擺脫過去半年香港社會運動所帶來的影響。午後傳出港交所（0388）與網易及攜程洽談來港第二上市，刺激港交所股價午後急升突破260元關口，初步升穿過去大半個月的橫行密集區，如屬真突破應可上試280元水平。

整個市場升勢頗全面，除了港資股外幾乎全升，落後股表現尤其亮麗，如航運股、內險股、中資航空股等。雖然中資航空股昨日升幅不小，筆者認為有條件出現更大的升幅，以圖論勢首選國航。集團營運數據維持平穩，去年11月需求(RPK)及運力(ASK)分別增長3.9％及4%，客座率同比微跌0.1個百分點至79.5%，仍維持在偏高水平。首11月RPK同比增長5.7%，ASK同比增長5.1%，累計客座率同比上升0.4個百分點至81.2%。集團在運力安排上更着重國內線，11月按年增長4.9％，國際線則升3.9％，估計與中日關係回暖，集團積極拓展日本航線有關。

油價平穩人幣升 利航空股

大致上，內地航空需求比較穩定，隨着中美即將簽署首階段貿易協議，預料前往國外的商務需求也會增加，有助客座率維持在高位。此外，票價市場化改革仍在穩步推進，集團剛上調了北京至成都等部分航線的經濟艙票價，收益率或有驚喜。匯價方面，人民幣走勢偏強，已經升破重要阻力位，而在美元全面轉弱的大環境下，人民幣全年錄得2％至3％升幅是相當合理，對於2020年業績會有很大幫助。油價方面，供過於求是主調，油組減產能只能限制油價跌幅，今年航空公司有望節省燃油開支。

中資航空股的特點是要麼炒不起，要麼就大漲。當油價匯價客運需求平穩，估值便維持在一個區間，高追和低沽都沒道理。現在的設局是利好因素不少，估值仍處於低位區間，同時市場大舉炒作落後股和周期股，航空股身兼這兩個兒份，具備投機買入博炒上的條件。

[張兆聰 還看今朝]

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