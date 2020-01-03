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盧駿匡：今年股市樂觀 開始考慮增持

【明報專訊】筆者先祝各位讀者新年進步、旗開得勝！執筆時是2020年第一個交易日（昨日）的早上，因此一開市便進入作戰狀態，準備炒期指即市；最終亦出現了長倉的信號，並且觸發了關鍵位及達到目標價，可算先拔頭籌！

短線而言，恒指仍然沿着上升通道運行，並且到達了通道頂部，技術上阻力會逐步增加。短線市寬亦達到超買程度，數據顯示，如升越80%的水平，短期內見頂回落的機會相當高，現時亦符合了相關條件，而9天RSI同樣到達超買水平。因此，現時必須提高警覺，慎防短期顯著調整。

恒指抵通道頂部 短線回落機會大

中長線而言，港股或已見底。近日長線線市寬有逐步回升跡象，屬於利好信號。假若稍後時間升至40%以上，技術上將可確認牛市已進入二期。綜合以上的分析，入市最佳時機將會是恒指調整至接近上升通道底部時，即大約26,600點。今年恒指有望上破30,000點關口，如果沒有重大的利淡消息，將有望再創歷史新高。由於股市往往走在實體經濟之前，因此現時市場的悲觀情緒或會提供了一個趁低吸納的機會。然而，後市能否再創新高，要視乎中美貿易談判的進展、 息口變化及人民幣的走勢。

至於美股方面，由於今年是大選年，因此相信差極有限。整體而言，筆者對今年的市况持樂觀態度，策略上應開始考慮增加持股比例。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

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[盧駿匡 圖金術]

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