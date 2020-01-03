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經濟
2020年1月3日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
郭炳江復出 任新地子公司董事 發言人：非集團僱員 不參與日常營運
聯交所2015年更新指引 曾犯罪未必不獲信納任董事
滬倫通叫停 疑關港社運鄭文傑事件
港交所傳與攜程網易洽第二上市
羅兵咸料今年港新股集資2600億
金發局委任賴智明林涌為董事
恒指2020首天報捷漲353點 創去年7月底以來新高 本地地產股獨憔悴
A股同報捷 高盛料人行政策略寬鬆
港元隔夜拆息回落至2.02厘
興業金融多次違規 遭罰款640萬
周大福企業伙伴 胡偉亮綠心股份遭接管
恒大去年賣樓升9% 今年目標6500億 花旗唱好內房 富力萬科失色
石藥治柏金遜腫瘤仿製藥 內地批准註冊
雷蛇螞蟻金服申星洲虛銀牌照
大摩上調濠賭股評級 行業料見底
星去年經濟增長10年最差 受全球貿易轉弱打擊 坡元昨跌0.2%
美股延強勢 三大指數早段創新高
空巴飛機交付 7年來首超波音
張兆聰：資金炒落後 國航可買入
力伍：為保白酒市場 放生酒鬼酒？
技術取勝：香港中旅上望1.6元
盧駿匡：今年股市樂觀 開始考慮增持
誠哥派錢預測網上瘋傳
雷軍斥500億拓AIoT
劉思明：新華保險向上突破可留意
周顯：金融界一代不如一代
譚新強：中世紀制度舊石器時代情緒 能否以神級科技改良？
湯文亮：補地價要突破不難
北海道樓價升幅跑贏全日本 代理：800萬元二世古別墅仍值博
10發展商3000伙現樓貨尾待推 業界料空置稅下 勢加快清貨
七大發展商 去年賣樓近萬伙破千億
THE RICHMOND開放式181呎 細絕西半山
顯徑邨3房618萬售 創全港公屋次高紀錄
梁高美懿女兒 2918萬入市比華利山
恒地角祥街申建636伙 規劃署不反對
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技術取勝：香港中旅上望1.6元
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【明報專訊】閱文集團需先升破35元（圖）
永利澳門試22元阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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