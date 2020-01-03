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力伍：為保白酒市場 放生酒鬼酒？

【明報專訊】12月18日，酒鬼酒（深：000799）被前經銷商石磊實名舉報其2012年獨家定制的54度500毫升酒鬼酒產品添加甜蜜素（國家規定，配製酒中的甜蜜素應為每公斤0.65克，其他酒類中均不得使用甜蜜素），要求相關部門檢測和處罰酒鬼酒公司。20日及21日酒鬼酒連發公告否認該產品中添加甜蜜素，並申明出廠時符合國家食品安全相關標準和規定，但攔不住23日其股價開盤跌停，收35.24元（人民幣．下同），連帶白酒板塊以「綠」收盤。這次事件不免讓人想起2012年酒鬼酒塑化劑超標2.6倍風波，整個白酒板塊跟着遭殃，領跌股市，當日蒸發逾330億元。

我們暫且拋下兩者之間的經濟糾紛和是非曲直，回歸「食品安全」層面，當接到投訴舉報，有關部門會如何處理？湖南市場監督管理局先是抽檢長沙、株洲和湘潭市場流通的30批次涉及6家經銷商的酒鬼酒產品，均未檢出甜蜜素，接着公布近3年總計64批次的酒鬼酒產品檢測情况，亦全部合格。湘西州市場監督管理局對石磊投訴舉報則不予處理，只清點與查封，並要求這批酒不允許流入市場。

遭舉報添加甜蜜素 政府冷處理

石磊表示要向湖南人民政府申請行政覆議，但檢測報告出爐的第二天湖南省副省長陳飛公開護犢子，對甜蜜素事件隻字不提，表示要全力支持酒鬼酒發揮「湖湘精神」，助力湘酒做大做強，看齊貴州仁懷、四川宜賓和瀘州，一起共同打造中國優質白酒的「核心價值帶」。

榮獲「中國十大文化名酒稱號」的酒鬼酒以其馥郁香型酒獨步於白酒行業，是湖南唯一上市酒企。其命運多舛，從比肩茅台、五糧液到如今徘徊行業於倒數幾名，市場歸結為股東及管理團隊頻繁更替和塑化劑超標醜聞所致，直至中糧集團接手出現轉機，再加上近幾年國家促進內需，宣導消費升級，白酒行業再次迎來春天。Wind資料顯示，酒鬼酒股價自2019年初迄今，已經上漲146.54%。截至12月20日收市，酒鬼酒報39.15元，總市值127.21億元。

檢測結果公布當日，酒鬼酒及白酒板塊股價止跌回升，但如此做法似乎並不能讓所有人信服：第一，為何只檢測近3年流通產品而不檢測石磊舉報的產品，且為何不檢測2017年之前的產品？第二，對於舉報產品既不檢測也不允許流入市場銷售，作何道理？

副省長護短 挺湘酒做大做強

不管石磊選擇在歲末白酒消費旺季告發，用心如何，但企業生產的陳年產品出了品質問題，僅以禁止流入市場來處理恐怕是不夠的。如果當局有意偏袒或為了大局著想而不追究生產者責任，將大眾食品安全置於何地？無論在「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月」還是 「艱難苦恨繁霜鬢，潦倒新停濁酒杯」的國度裏，白酒屬於實際需求，至於甜蜜素事件對酒鬼酒影響幾何，且看來年業績見分曉。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]

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