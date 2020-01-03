空巴飛機交付 7年來首超波音

巴菲特拒絕Tiffany競購提議

美國珠寶商Tiffany曾在金融海嘯期間，由「股神」巴菲特出手挽救。去年在收到法國奢侈品集團LVMH的收購要約後，Tiffany也曾要求巴菲特參與競購，但股神卻選擇「袖手旁觀」。巴菲特證實，曾婉拒Tiffany的請求，間接促成LVMH同意以166億美元（連同債務）的代價收購Tiffany。

巴菲特一直視Tiffany為潛在的收購對象，曾在金融海嘯期間買入2.5億美元的Tiffany債券，助該公司渡過難關。但如今持有大量現金的巴菲特，卻未有與LVMH爭奪心頭好。巴菲特的投資旗艦巴郡，過去4年都沒有巴菲特所說的「大象級」收購，使巴郡的現金儲備增至1280億美元的新高，相當於其市值的四分之一，令巴郡有足夠火力收購標普500指數企業中的大部分公司。不過奉行價值投資法的巴菲特早就表明，不會參與競購戰以高價收購企業。商業網站《Business Insider》稱，巴郡因為這原則過去至少失去4次併購機會，未能收購技術產品分銷商Tech Data、紐約泛歐交易所及兩家電力公司。巴郡A類股在2019年僅上漲11%，跑輸大市。

（金融時報）

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