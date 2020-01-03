經濟
國際金融
下一篇 上一篇

美股延強勢 三大指數早段創新高

【明報專訊】在2020年首個交易日，美股早段延續去年底的升勢，三大指數向上。道指早段升200點，與標普500指數及納指齊創新高。過去一年，標普500指數升幅達28.9％，是2013年以來最大的年度升幅。道指去年亦上漲22.3％，納指則飈升35％以上。歐亞股市昨普遍向上，泛歐Stoxx 600指數升1%。美國10年期國債孳息回落至1.87厘。

歐元區PMI連續11月收縮

昨公布的歐元區製造業數據持續疲軟，12月製造業PMI終值為46.3，是連續11個月處於收縮，未有迹象顯示歐元區在首季之初會迎來任何改善。IHS Markit首席商業經濟師威廉森（Chris Williamson）稱，歐元區製造業在2019年底形勢嚴峻，產出跌幅是2012年以來最大，恢復增長的路仍然遙遠。歐元區經濟引擎德國的12月製造業PMI終值只有43.7，是歐元區內最差。意大利和荷蘭的12月製造業活動，惡化程度是6年半來最嚴重。

美國12月的製造業PMI終值為52.4，較11月終值輕微下滑。不過就業市場持續穩健，美國企業12月公布的裁員人數，是2018年7月以來最低。人力資源諮詢公司Challenger Gray & Christmas的數據顯示，美國企業上月公布的裁員總數為3.2843萬，按月減少26%，反映企業對前景的信心。隨着中美貿易緊張形勢緩和，加上消費者支出強勁，企業似乎採取觀望態度。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股

上 / 下一篇新聞

郭炳江復出 任新地子公司董事 發言人：非集團僱員 不參與日常營運
郭炳江復出 任新地子公司董事 發言人：非集團僱員 不參與日常營運
聯交所2015年更新指引 曾犯罪未必不獲信納任董事
聯交所2015年更新指引 曾犯罪未必不獲信納任董事
滬倫通叫停 疑關港社運鄭文傑事件
滬倫通叫停 疑關港社運鄭文傑事件
港交所傳與攜程網易洽第二上市
港交所傳與攜程網易洽第二上市
羅兵咸料今年港新股集資2600億
羅兵咸料今年港新股集資2600億
金發局委任賴智明林涌為董事
金發局委任賴智明林涌為董事
恒指2020首天報捷漲353點 創去年7月底以來新高 本地地產股獨憔悴
恒指2020首天報捷漲353點 創去年7月底以來新高 本地地產股獨憔悴
A股同報捷 高盛料人行政策略寬鬆
A股同報捷 高盛料人行政策略寬鬆
港元隔夜拆息回落至2.02厘
港元隔夜拆息回落至2.02厘
興業金融多次違規 遭罰款640萬
興業金融多次違規 遭罰款640萬
周大福企業伙伴 胡偉亮綠心股份遭接管
周大福企業伙伴 胡偉亮綠心股份遭接管
恒大去年賣樓升9% 今年目標6500億 花旗唱好內房 富力萬科失色
恒大去年賣樓升9% 今年目標6500億 花旗唱好內房 富力萬科失色
石藥治柏金遜腫瘤仿製藥 內地批准註冊
石藥治柏金遜腫瘤仿製藥 內地批准註冊
雷蛇螞蟻金服申星洲虛銀牌照
雷蛇螞蟻金服申星洲虛銀牌照
大摩上調濠賭股評級 行業料見底
大摩上調濠賭股評級 行業料見底
星去年經濟增長10年最差 受全球貿易轉弱打擊 坡元昨跌0.2%
星去年經濟增長10年最差 受全球貿易轉弱打擊 坡元昨跌0.2%
空巴飛機交付 7年來首超波音
空巴飛機交付 7年來首超波音
張兆聰：資金炒落後 國航可買入
張兆聰：資金炒落後 國航可買入
力伍：為保白酒市場 放生酒鬼酒？
力伍：為保白酒市場 放生酒鬼酒？
技術取勝：香港中旅上望1.6元
技術取勝：香港中旅上望1.6元
盧駿匡：今年股市樂觀 開始考慮增持
盧駿匡：今年股市樂觀 開始考慮增持
誠哥派錢預測網上瘋傳
誠哥派錢預測網上瘋傳
雷軍斥500億拓AIoT
雷軍斥500億拓AIoT
劉思明：新華保險向上突破可留意
劉思明：新華保險向上突破可留意
周顯：金融界一代不如一代
周顯：金融界一代不如一代
譚新強：中世紀制度舊石器時代情緒 能否以神級科技改良？
譚新強：中世紀制度舊石器時代情緒 能否以神級科技改良？
湯文亮：補地價要突破不難
湯文亮：補地價要突破不難
北海道樓價升幅跑贏全日本 代理：800萬元二世古別墅仍值博
北海道樓價升幅跑贏全日本 代理：800萬元二世古別墅仍值博
10發展商3000伙現樓貨尾待推 業界料空置稅下 勢加快清貨
10發展商3000伙現樓貨尾待推 業界料空置稅下 勢加快清貨
七大發展商 去年賣樓近萬伙破千億
七大發展商 去年賣樓近萬伙破千億
THE RICHMOND開放式181呎 細絕西半山
THE RICHMOND開放式181呎 細絕西半山
顯徑邨3房618萬售 創全港公屋次高紀錄
顯徑邨3房618萬售 創全港公屋次高紀錄
梁高美懿女兒 2918萬入市比華利山
梁高美懿女兒 2918萬入市比華利山
恒地角祥街申建636伙 規劃署不反對
恒地角祥街申建636伙 規劃署不反對