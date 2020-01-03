美股延強勢 三大指數早段創新高

歐元區PMI連續11月收縮

昨公布的歐元區製造業數據持續疲軟，12月製造業PMI終值為46.3，是連續11個月處於收縮，未有迹象顯示歐元區在首季之初會迎來任何改善。IHS Markit首席商業經濟師威廉森（Chris Williamson）稱，歐元區製造業在2019年底形勢嚴峻，產出跌幅是2012年以來最大，恢復增長的路仍然遙遠。歐元區經濟引擎德國的12月製造業PMI終值只有43.7，是歐元區內最差。意大利和荷蘭的12月製造業活動，惡化程度是6年半來最嚴重。

美國12月的製造業PMI終值為52.4，較11月終值輕微下滑。不過就業市場持續穩健，美國企業12月公布的裁員人數，是2018年7月以來最低。人力資源諮詢公司Challenger Gray & Christmas的數據顯示，美國企業上月公布的裁員總數為3.2843萬，按月減少26%，反映企業對前景的信心。隨着中美貿易緊張形勢緩和，加上消費者支出強勁，企業似乎採取觀望態度。

（綜合報道）

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