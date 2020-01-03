美股延強勢 三大指數早段創新高

【明報專訊】在2020年首個交易日，美股早段延續去年底的升勢，三大指數向上。道指早段升200點，與標普500指數及納指齊創新高。過去一年，標普500指數升幅達28.9％，是2013年以來最大的年度升幅。道指去年亦上漲22.3％，納指則飈升35％以上。歐亞股市昨普遍向上，泛歐Stoxx 600指數升1%。美國10年期國債孳息回落至1.87厘。
歐元區PMI連續11月收縮
昨公布的歐元區製造業數據持續疲軟，12月製造業PMI終值為46.3，是連續11個月處於收縮，未有迹象顯示歐元區在首季之初會迎來任何改善。IHS Markit首席商業經濟師威廉森（Chris Williamson）稱，歐元區製造業在2019年底形勢嚴峻，產出跌幅是2012年以來最大，恢復增長的路仍然遙遠。歐元區經濟引擎德國的12月製造業PMI終值只有43.7，是歐元區內最差。意大利和荷蘭的12月製造業活動，惡化程度是6年半來最嚴重。
美國12月的製造業PMI終值為52.4，較11月終值輕微下滑。不過就業市場持續穩健，美國企業12月公布的裁員人數，是2018年7月以來最低。人力資源諮詢公司Challenger Gray & Christmas的數據顯示，美國企業上月公布的裁員總數為3.2843萬，按月減少26%，反映企業對前景的信心。隨着中美貿易緊張形勢緩和，加上消費者支出強勁，企業似乎採取觀望態度。
（綜合報道）
[國際金融]
相關字詞﹕美股