星去年經濟增長10年最差 受全球貿易轉弱打擊 坡元昨跌0.2%

面對貿易摩擦及環球電子產業低迷，新加坡去年第二季GDP按季折合成年率萎縮2.6%。雖然第三季避過技術衰退，但新加坡金管局仍於10月放寬貨幣政策，是2016年以來首次，以應對外圍的經濟風險。儘管近期中美緊張形勢有所緩和，新加坡第四季GDP按季折合成年率僅增長0.1%，低於分析師預期。與第三季相比，新加坡第四季製造業活動收縮7.3％，建築業增長2.1％，服務業增長2.4％。

第四季製造業活動收縮7.3％

2019年全年，新加坡製造業按年萎縮1.5%，服務業溫和增長1.1%。新加坡政府預計，其2020年的GDP增幅可能在0.5%至2.5%之間。東盟（ASEAN）經濟學家亨德森（Tamara Henderson）稱，香港持續動盪料有利於新加坡今年經濟的發展，倘中美貿易戰可維持停火，將可望穩定新加坡的出口和內需。

大華銀行（UOB）審慎樂觀地認為，中美首階段貿易協議可望完成，助全球經濟環境在2020年有所改善，為新加坡的製造業和出口帶來動力。新加坡華僑銀行（OCBC）指出， 雖然製造業勢頭疲軟，但服務和建築業仍將是2020年的亮點。OCBC預期，新加坡的製造業溫和復蘇，服務業及建造業繼續穩固，令新加坡2020年的GDP可望按年增​長1%至2％。

分析：下月財政預算或有刺激措施

道明證券指出，儘管新加坡經濟年底表現疲軟，但進入2020年的前瞻數據已有穩定下來的迹象，預料前景將會轉好。鑑於全球貨幣寬鬆政策似乎已大致完成，刺激需求的重任將落在財政政策方面。

分析師預期，新加坡政府在下月公布的財政預算可能有刺激措施。至於貨幣政策會否提供進一步的支持，需留待新加坡金管局在4月的會議。

面對中美貿易戰、半導體行業景氣下滑等影響，韓國2019年的出口按年大跌10.3%至5424億美元，是10年來首次錄得雙位數倒退。

不過，受惠於需求改善，韓國12月製造業活動恢復增長。上月製造業PMI升至50.1，是去年4月以來最高，結束連續7個月的萎縮局面。隨着對中國、日本和越南的出口增加，12月韓國新出口訂單指數升至51.3，為2018年6月以來新高。

泰銖曾大跌1.8% 傳央行出手干預

此外。泰銖兌每美元昨在亞洲早市一度大跌1.8%至30.226泰銖，是2007年以來最大的跌幅，抹去本周早前的升幅。分析師認為，泰銖下滑可能是由於泰國央行出手干預。泰國央行早前表明，有需要抑制泰銖的升勢。泰銖匯率近期持續高企，兌每美元曾突破30關口，高見29.542，創6年半新高。由於泰國經常帳順差相對於GDP比率達6%，且外匯儲備充足，令泰銖成為外幣投資者避風港。

（綜合報道）

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