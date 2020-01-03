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雷蛇螞蟻金服申星洲虛銀牌照

【明報專訊】雷蛇（1337）昨於開市前公布，其金融科技分支「Razer Fintech」已提交有關新加坡金管局頒發的全數字銀行牌照的申請以設立「Razer Youth Bank」。據新加坡金管局所公布的指引，預計可在今年年中收到當局就申請結果的通知。

「Razer Fintech」已建立一個戰略合作夥伴財團，擬認購「Razer Youth Bank」的股權，財團中包括星洲中大型超市昇菘集團（Sheng Siong Holdings）及富衛（FWD）等。雷蛇股價昨日開市後早段一度急升11.8%至1.42元，惟期後回落並收報1.38元。

另一方面，據彭博社報道指，阿里巴巴（9988）關聯公司螞蟻金服昨日確認，已經向新加坡金管局申請數字批發銀行牌照，並稱希望能夠為當地數字銀行的發展做出貢獻。

料當地虛銀貸款5年達8569億

報道續指，根據貝恩（Bain & Company）、Google及淡馬錫控股（Temasek）所發表的聯合報告，新加坡的虛擬銀行貸款市場預計可在5年後可達到1100億美元（約8569億港元）的規模。而東南亞網約車平台「Grab」與新加坡電信公司（Singtel）曾於上周日（29日）宣布結盟，申請新加坡全數字銀行牌照。

相關字詞﹕新加坡 阿里巴巴 螞蟻金服 雷蛇

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