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恒大去年賣樓升9% 今年目標6500億 花旗唱好內房 富力萬科失色

【明報專訊】多間內房陸續公布2019年12月及累計全年營運數據。中國恒大（3333）公布，2019年全年錄得合約銷售額為6010.6億元（人民幣，下同），按年增長9%，剛好略高於年度銷售目標6000億元；全年合約銷售面積為5846.3萬平方米，而全年合約銷售均價為每平方米10,281元。中國恒大並將2020年全年合約銷售目標定於6500億元，較2019年增加8.3%。

明報記者 陳子凌

富力地產（2777）2019年12月合約銷售額則為178.5億元，按年升4%；銷售面積133.96萬平方米，按年升7%。累計全年的合約銷售額約1381.9億元，按年升5%，但僅完成銷售目標1600億元的86.38%；銷售面積1254.76萬平方米，按年升23%。

降準寬戶籍 防樓市下行

另外，中國奧園（3883）2019年12月合同銷售額167.9億元，全年計合同銷售額1180.6億元，按年增長29%，超額完成1141億元的全年目標。美的置業（3990）2019年合同銷售額1012.3億元，按年增長28.1%，完成千億元銷售目標；已售建築面積約1002.3萬平方米，按年增長26.8%。

花旗發表報告看好內房表現。報告指出，根據第三方數據，本港上市34間內房於2019年12月合約銷售按年升17%，顯示內地調整政策後，發展商積極推售新盤。總結去年合約銷售表現，該行料內房去年可增長20%，優於該行原預期升19%，但認為富力及萬科（2202）表現會令人失望，按年僅升5%及4%。

展望2020年，花旗指人行降準有如給內房送上「新年禮物」，配合戶籍改革及房產政策調整，顯示內地防範樓市下行意圖清晰，相信內房行業可望受惠。該行估計內房股2020年全年合約銷售按年升13%。中金則預計，內房股2019年平均銷售增速接近20%，2020年仍可實現15%左右增長，而行業龍頭2019年銷售順利「收官」，行業增長確定性及持續性進一步加強 。

融創萬科世茂52周新高

內房股昨日表現向上，恒大收報22.2港元，升2.78%；富力收報15.18港元，升5.56%；奧園收報12.9港元，升1.58%；美的置業收報24.55港元，升2.72%。融創（1918）、萬科（2202）、世茂（0813）等齊創52周新高。

相關字詞﹕內房股 富力地產 銷售目標 中國恒大

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