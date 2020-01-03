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周大福企業伙伴 胡偉亮綠心股份遭接管

【明報專訊】周大福企業曾經或仍然持有的上市公司，繼輝山乳業及新昌營造先後被除牌，根據聯交所股權申報資料顯示，與周大福企業透過合營公司共同持有上市公司綠心（0094）的商人胡偉亮，因為涉抵押手上京威亞洲及所持Newforest的四成持股被接管，於剛過去的平安夜（12月24日）遭債權人委任安永會計師事務所的顧智心及魏偉奇作為共同接管人。胡所持的綠心股份最終誰屬，引起市場關注。

周大福企業與胡偉亮旗下私人公司京威亞洲，早年以各佔60%及40%權益比例成立合營公司Newforest，接收原為嘉漢林業打理的新西蘭及蘇里南林業股綠心，目前持股量約60.49%。以昨日綠心收市價0.265元，胡偉亮一方應佔的綠心股份市值達1.19億元。

胡佔四成股權 綠心未回應

根據最新申報，胡偉亮全資控制的京威亞洲，及京威手上的四成Newforest持股涉及抵押，已被委任共同接管人。直到昨日，綠心未見最新公布交代。

胡偉亮早於2018年11月中旬已辭任綠心行政總裁職務，淡出該公司管理，但是本報翻查資料顯示，他目前尚擔任前海健康（0911）獨立非執行董事，他為首的First Gateway Capital Ltd亦在運作中。是次胡旗下公司因涉押股而被委任接管，最終他手上的綠心股份誰屬，仍然有待進一步解畫。

相關字詞﹕前海健康 胡偉亮 綠心 周大福企業

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