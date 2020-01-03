周大福企業伙伴 胡偉亮綠心股份遭接管

周大福企業與胡偉亮旗下私人公司京威亞洲，早年以各佔60%及40%權益比例成立合營公司Newforest，接收原為嘉漢林業打理的新西蘭及蘇里南林業股綠心，目前持股量約60.49%。以昨日綠心收市價0.265元，胡偉亮一方應佔的綠心股份市值達1.19億元。

胡佔四成股權 綠心未回應

根據最新申報，胡偉亮全資控制的京威亞洲，及京威手上的四成Newforest持股涉及抵押，已被委任共同接管人。直到昨日，綠心未見最新公布交代。

胡偉亮早於2018年11月中旬已辭任綠心行政總裁職務，淡出該公司管理，但是本報翻查資料顯示，他目前尚擔任前海健康（0911）獨立非執行董事，他為首的First Gateway Capital Ltd亦在運作中。是次胡旗下公司因涉押股而被委任接管，最終他手上的綠心股份誰屬，仍然有待進一步解畫。