經濟
下一篇 上一篇

A股同報捷 高盛料人行政策略寬鬆

【明報專訊】2020年首個交易日，A股同樣報捷。受益於人行元旦日宣布降準，A股三大指數高開高收，其中上證指數早段曾撲近3100點，高見3098點，最多升47點，午後維持升勢，全日收報3085點，升35點，創超過8個月新高。

深成指早段升穿10,600點水平，全日收報10,638點，升208點，創超過一年半新高，兩市成交額合共增加至7515億元（人民幣‧下同）；創業板指數收報1832點，升34點，成交額1400億元。

業績遜預期 貴州茅台逆市跌4%

雖然A股首日報喜，但股王貴州茅台卻逆市跌4.48%，收報1130元。茅台失色主因昨日上午公布2019年度業績初步數據遜預期，料全年收入885億元，按年增15%；純利亦只增15%至405億元左右，是3年來增幅最差，亦低於市場估計的430億元。

人行昨日未有逆回購操作，計及周三1500億元及昨日2500億元逆回購到期，人行於公開市場淨回籠達4000億元，而今日逆回購到期金額亦有1500億元。

高盛報告認為，根據人行調查顯示，2019年第四季通脹預期有所下降，這表明繼降準之後，人行接下來減息得到了一定空間去支持，雖然人行強調政策立場沒有改變，但高盛認為這只不過是例行聲明而已。

至於會否減息，市場可注意2020年首季的貸款規模會否大增，這將反映人行貨幣政策會偏向略為寬鬆。

上月財新PMI報51.5 結束5連升

另外，較反映中小企情况的12月財新中國製造業採購經理指數（PMI）微跌至51.5，結束5個月升勢，並差過預期的51.6。其中12月新訂單指數回落至3個月新低，新出口訂單指數也略有下降，但兩者仍位於50上方的擴張區域。

相關字詞﹕財新PMI 貨幣政策 人行降準 A股

上 / 下一篇新聞

郭炳江復出 任新地子公司董事 發言人：非集團僱員 不參與日常營運
郭炳江復出 任新地子公司董事 發言人：非集團僱員 不參與日常營運
聯交所2015年更新指引 曾犯罪未必不獲信納任董事
聯交所2015年更新指引 曾犯罪未必不獲信納任董事
滬倫通叫停 疑關港社運鄭文傑事件
滬倫通叫停 疑關港社運鄭文傑事件
港交所傳與攜程網易洽第二上市
港交所傳與攜程網易洽第二上市
羅兵咸料今年港新股集資2600億
羅兵咸料今年港新股集資2600億
金發局委任賴智明林涌為董事
金發局委任賴智明林涌為董事
恒指2020首天報捷漲353點 創去年7月底以來新高 本地地產股獨憔悴
恒指2020首天報捷漲353點 創去年7月底以來新高 本地地產股獨憔悴
港元隔夜拆息回落至2.02厘
港元隔夜拆息回落至2.02厘
興業金融多次違規 遭罰款640萬
興業金融多次違規 遭罰款640萬
周大福企業伙伴 胡偉亮綠心股份遭接管
周大福企業伙伴 胡偉亮綠心股份遭接管
恒大去年賣樓升9% 今年目標6500億 花旗唱好內房 富力萬科失色
恒大去年賣樓升9% 今年目標6500億 花旗唱好內房 富力萬科失色
石藥治柏金遜腫瘤仿製藥 內地批准註冊
石藥治柏金遜腫瘤仿製藥 內地批准註冊
雷蛇螞蟻金服申星洲虛銀牌照
雷蛇螞蟻金服申星洲虛銀牌照
大摩上調濠賭股評級 行業料見底
大摩上調濠賭股評級 行業料見底
星去年經濟增長10年最差 受全球貿易轉弱打擊 坡元昨跌0.2%
星去年經濟增長10年最差 受全球貿易轉弱打擊 坡元昨跌0.2%
美股延強勢 三大指數早段創新高
美股延強勢 三大指數早段創新高
空巴飛機交付 7年來首超波音
空巴飛機交付 7年來首超波音
張兆聰：資金炒落後 國航可買入
張兆聰：資金炒落後 國航可買入
力伍：為保白酒市場 放生酒鬼酒？
力伍：為保白酒市場 放生酒鬼酒？
技術取勝：香港中旅上望1.6元
技術取勝：香港中旅上望1.6元
盧駿匡：今年股市樂觀 開始考慮增持
盧駿匡：今年股市樂觀 開始考慮增持
誠哥派錢預測網上瘋傳
誠哥派錢預測網上瘋傳
雷軍斥500億拓AIoT
雷軍斥500億拓AIoT
劉思明：新華保險向上突破可留意
劉思明：新華保險向上突破可留意
周顯：金融界一代不如一代
周顯：金融界一代不如一代
譚新強：中世紀制度舊石器時代情緒 能否以神級科技改良？
譚新強：中世紀制度舊石器時代情緒 能否以神級科技改良？
湯文亮：補地價要突破不難
湯文亮：補地價要突破不難
北海道樓價升幅跑贏全日本 代理：800萬元二世古別墅仍值博
北海道樓價升幅跑贏全日本 代理：800萬元二世古別墅仍值博
10發展商3000伙現樓貨尾待推 業界料空置稅下 勢加快清貨
10發展商3000伙現樓貨尾待推 業界料空置稅下 勢加快清貨
七大發展商 去年賣樓近萬伙破千億
七大發展商 去年賣樓近萬伙破千億
THE RICHMOND開放式181呎 細絕西半山
THE RICHMOND開放式181呎 細絕西半山
顯徑邨3房618萬售 創全港公屋次高紀錄
顯徑邨3房618萬售 創全港公屋次高紀錄
梁高美懿女兒 2918萬入市比華利山
梁高美懿女兒 2918萬入市比華利山
恒地角祥街申建636伙 規劃署不反對
恒地角祥街申建636伙 規劃署不反對