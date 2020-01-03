A股同報捷 高盛料人行政策略寬鬆

深成指早段升穿10,600點水平，全日收報10,638點，升208點，創超過一年半新高，兩市成交額合共增加至7515億元（人民幣‧下同）；創業板指數收報1832點，升34點，成交額1400億元。

業績遜預期 貴州茅台逆市跌4%

雖然A股首日報喜，但股王貴州茅台卻逆市跌4.48%，收報1130元。茅台失色主因昨日上午公布2019年度業績初步數據遜預期，料全年收入885億元，按年增15%；純利亦只增15%至405億元左右，是3年來增幅最差，亦低於市場估計的430億元。

人行昨日未有逆回購操作，計及周三1500億元及昨日2500億元逆回購到期，人行於公開市場淨回籠達4000億元，而今日逆回購到期金額亦有1500億元。

高盛報告認為，根據人行調查顯示，2019年第四季通脹預期有所下降，這表明繼降準之後，人行接下來減息得到了一定空間去支持，雖然人行強調政策立場沒有改變，但高盛認為這只不過是例行聲明而已。

至於會否減息，市場可注意2020年首季的貸款規模會否大增，這將反映人行貨幣政策會偏向略為寬鬆。

上月財新PMI報51.5 結束5連升

另外，較反映中小企情况的12月財新中國製造業採購經理指數（PMI）微跌至51.5，結束5個月升勢，並差過預期的51.6。其中12月新訂單指數回落至3個月新低，新出口訂單指數也略有下降，但兩者仍位於50上方的擴張區域。