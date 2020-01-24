恒指2020首天報捷漲353點 創去年7月底以來新高 本地地產股獨憔悴

明報記者 溫藹紅

恒指夜期再升，至11時45分報28,761點，高水217點。人行日前宣布於下周一（6日）實施全面降準，預料可釋放超過8000億元人民幣，帶動內房股再度急升。碧桂園（2007）昨日升3.2%，收報12.88元；而銀河娛樂（0027）亦升5.7%，為昨日升幅最大藍籌，收報60.7元（相關新聞刊B5）。

恒指夜期再漲 高水逾200點

友邦保險（1299）昨日領軍大升3.5%，收報84.7元，為恒指貢獻最大升幅股份（表1），其次為重磅股騰訊（0700）升1.8%，收報382.4元。港交所（0388）與網易攜程商討第二上市消息（相關新聞刊B2），刺激該股升幅近3%，惟於元旦本港街頭再現衝突，新鴻基地產（0016）、九龍倉置業（1997）、長江實業（1113）、領展 （0823）等本地地產股錄得跌幅，為5隻恒指貢獻跌幅最大股份之一。

不過，按「一月效應」即每年1月股市升多過跌，倘1月保持升市反映基金看好，或有利於全年市况。若回顧過去10年港股，大部分在1月上漲的年份，該恒指全年都錄得升幅，例如2019年、2017年及2012年等，全年分別升逾9%、35%及22%（表2）。

交銀國際策略師洪灝表示，市場受降準消息反彈屬正常反應，料未來將更有利於首次公開招股（IPO）市場，有關回報將更吸引。至於「一月效應」方面，他回應指，港股仍然受本地社會因素及其經濟環境衰退影響，認為短線未必出現大調整，估計將在29,000點至30,000點區間上落。

交銀看好周期股 薦舜宇光學

他又指，今年港股上半年表現將更勝於下半年，情况與去年表現相若，該行將繼續集中看好一些中小板塊及周期股，例如水泥、鋼材等，又指隨着5G發展，將看好現時價格相對便宜的舜宇光學（2382）。

除了受人行放水消息影響，富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，昨日恒指上升，但由於市場未有其他新利好因素，認為港股短線將徘徊在28,000點至29,000點，但不建議「做淡」。他指出，初步估計今年恒指將下試26,500點，上望31,500點，看好阿里巴巴（9988）、美團點評（3690）等新經濟股。