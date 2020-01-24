經濟
下一篇 上一篇

恒指2020首天報捷漲353點 創去年7月底以來新高 本地地產股獨憔悴

【明報專訊】昨日港股迎來今年首個交易日，隨着內地於元旦（1日）宣布將降準，恒指昨日上升353點收市，「U盤」時段以全日高位收報28,543點，重返去年7月底時新高（見圖），須留意當時本港剛發生「元朗721事件」，反映港股已收復反修例運動爆發後大部分失地。昨日全日成交908億元。

明報記者 溫藹紅

恒指夜期再升，至11時45分報28,761點，高水217點。人行日前宣布於下周一（6日）實施全面降準，預料可釋放超過8000億元人民幣，帶動內房股再度急升。碧桂園（2007）昨日升3.2%，收報12.88元；而銀河娛樂（0027）亦升5.7%，為昨日升幅最大藍籌，收報60.7元（相關新聞刊B5）。

恒指夜期再漲 高水逾200點

友邦保險（1299）昨日領軍大升3.5%，收報84.7元，為恒指貢獻最大升幅股份（表1），其次為重磅股騰訊（0700）升1.8%，收報382.4元。港交所（0388）與網易攜程商討第二上市消息（相關新聞刊B2），刺激該股升幅近3%，惟於元旦本港街頭再現衝突，新鴻基地產（0016）、九龍倉置業（1997）、長江實業（1113）、領展 （0823）等本地地產股錄得跌幅，為5隻恒指貢獻跌幅最大股份之一。

不過，按「一月效應」即每年1月股市升多過跌，倘1月保持升市反映基金看好，或有利於全年市况。若回顧過去10年港股，大部分在1月上漲的年份，該恒指全年都錄得升幅，例如2019年、2017年及2012年等，全年分別升逾9%、35%及22%（表2）。

交銀國際策略師洪灝表示，市場受降準消息反彈屬正常反應，料未來將更有利於首次公開招股（IPO）市場，有關回報將更吸引。至於「一月效應」方面，他回應指，港股仍然受本地社會因素及其經濟環境衰退影響，認為短線未必出現大調整，估計將在29,000點至30,000點區間上落。

交銀看好周期股 薦舜宇光學

他又指，今年港股上半年表現將更勝於下半年，情况與去年表現相若，該行將繼續集中看好一些中小板塊及周期股，例如水泥、鋼材等，又指隨着5G發展，將看好現時價格相對便宜的舜宇光學（2382）。

除了受人行放水消息影響，富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，昨日恒指上升，但由於市場未有其他新利好因素，認為港股短線將徘徊在28,000點至29,000點，但不建議「做淡」。他指出，初步估計今年恒指將下試26,500點，上望31,500點，看好阿里巴巴（9988）、美團點評（3690）等新經濟股。

相關字詞﹕板塊 譚朗蔚 富昌證券 交銀國際洪灝 一月效應 本地地產股 收市價 恒指 降準 港股

上 / 下一篇新聞

郭炳江復出 任新地子公司董事 發言人：非集團僱員 不參與日常營運
郭炳江復出 任新地子公司董事 發言人：非集團僱員 不參與日常營運
聯交所2015年更新指引 曾犯罪未必不獲信納任董事
聯交所2015年更新指引 曾犯罪未必不獲信納任董事
滬倫通叫停 疑關港社運鄭文傑事件
滬倫通叫停 疑關港社運鄭文傑事件
港交所傳與攜程網易洽第二上市
港交所傳與攜程網易洽第二上市
羅兵咸料今年港新股集資2600億
羅兵咸料今年港新股集資2600億
金發局委任賴智明林涌為董事
金發局委任賴智明林涌為董事
A股同報捷 高盛料人行政策略寬鬆
A股同報捷 高盛料人行政策略寬鬆
港元隔夜拆息回落至2.02厘
港元隔夜拆息回落至2.02厘
興業金融多次違規 遭罰款640萬
興業金融多次違規 遭罰款640萬
周大福企業伙伴 胡偉亮綠心股份遭接管
周大福企業伙伴 胡偉亮綠心股份遭接管
恒大去年賣樓升9% 今年目標6500億 花旗唱好內房 富力萬科失色
恒大去年賣樓升9% 今年目標6500億 花旗唱好內房 富力萬科失色
石藥治柏金遜腫瘤仿製藥 內地批准註冊
石藥治柏金遜腫瘤仿製藥 內地批准註冊
雷蛇螞蟻金服申星洲虛銀牌照
雷蛇螞蟻金服申星洲虛銀牌照
大摩上調濠賭股評級 行業料見底
大摩上調濠賭股評級 行業料見底
星去年經濟增長10年最差 受全球貿易轉弱打擊 坡元昨跌0.2%
星去年經濟增長10年最差 受全球貿易轉弱打擊 坡元昨跌0.2%
美股延強勢 三大指數早段創新高
美股延強勢 三大指數早段創新高
空巴飛機交付 7年來首超波音
空巴飛機交付 7年來首超波音
張兆聰：資金炒落後 國航可買入
張兆聰：資金炒落後 國航可買入
力伍：為保白酒市場 放生酒鬼酒？
力伍：為保白酒市場 放生酒鬼酒？
技術取勝：香港中旅上望1.6元
技術取勝：香港中旅上望1.6元
盧駿匡：今年股市樂觀 開始考慮增持
盧駿匡：今年股市樂觀 開始考慮增持
誠哥派錢預測網上瘋傳
誠哥派錢預測網上瘋傳
雷軍斥500億拓AIoT
雷軍斥500億拓AIoT
劉思明：新華保險向上突破可留意
劉思明：新華保險向上突破可留意
周顯：金融界一代不如一代
周顯：金融界一代不如一代
譚新強：中世紀制度舊石器時代情緒 能否以神級科技改良？
譚新強：中世紀制度舊石器時代情緒 能否以神級科技改良？
湯文亮：補地價要突破不難
湯文亮：補地價要突破不難
北海道樓價升幅跑贏全日本 代理：800萬元二世古別墅仍值博
北海道樓價升幅跑贏全日本 代理：800萬元二世古別墅仍值博
10發展商3000伙現樓貨尾待推 業界料空置稅下 勢加快清貨
10發展商3000伙現樓貨尾待推 業界料空置稅下 勢加快清貨
七大發展商 去年賣樓近萬伙破千億
七大發展商 去年賣樓近萬伙破千億
THE RICHMOND開放式181呎 細絕西半山
THE RICHMOND開放式181呎 細絕西半山
顯徑邨3房618萬售 創全港公屋次高紀錄
顯徑邨3房618萬售 創全港公屋次高紀錄
梁高美懿女兒 2918萬入市比華利山
梁高美懿女兒 2918萬入市比華利山
恒地角祥街申建636伙 規劃署不反對
恒地角祥街申建636伙 規劃署不反對