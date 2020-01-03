羅兵咸料今年港新股集資2600億

羅兵咸永道企業客戶主管合伙人黃煒邦表示，並非「睇淡」今年新股，若只看預測值，實際上較2019年預測有所上升。他表示，相信今年將再有中概股回港，但暫不認為規模上可媲美阿里巴巴（9988）的千億集資，至於沙特阿美會否來港，他則未有置評。

羅兵咸預測，香港今年可繼續名列全球集資榜三甲，此外該行亦看好內地新股市場，認為今年總計可有2500億人民幣集資額。

料內地新股集資2500億人幣

該行統計，去年共計有22家H股公司上市，中證監則在去年尾表示會推行「H股全流通」改革。羅兵咸永道資本市場服務合伙人黃金錢表示，相信今年「全流通」將會推動更多H股公司上市。他表示，預料部分公司已搭建好紅籌架構，因此料上半年不會突現大批H股新股，但全年而言可有一定增長。