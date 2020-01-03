滬倫通叫停 疑關港社運鄭文傑事件

【明報專訊】開通不足一年的滬倫通傳遭「停運」，外媒消息紛紛指向政治關係，有傳中國因不滿英國在香港社會運動上的立場，決定暫停上交所與倫交所的互聯互通機制。彭博社報道指出，仍未知滬倫通何時恢復運行。中證監、上交所、倫交所及英國財務部均未予置評，中國外交部發言人耿爽昨天亦未確認是否確有其事，僅回應指希望英方為中國企業提供公平開放且無歧視的營商環境。
去年6月開通 成交低迷
昨日路透社引述5名知情人士，包括官員及工作涉及上海倫敦間交易人士，指滬倫通已遭中國叫停，且是出於政治原因。自香港反修例運動以來，英國政府多次高調表態，包括明言希望中國遵守35年前簽署、至今仍有效力的《中英聯合聲明》，以及聯合國憲章規定的人權等義務。早前英國駐港總領事館前職員鄭文傑稱遭內地警方酷刑，英外交大臣回應時直指行為「殘忍且可恥」，引起中國不滿。路透社引述一名消息人士認為，鄭文傑事件與本次滬倫通暫停不無關係。
中英雙方商討滬倫通規劃長達4年，終在去年6月開通（見表）。但成果無幾，於倫交所掛牌發行預託證券（GDR）的公司至今僅有華泰證券一家，且成交低迷，亦未有英國公司於上海「落地」。曾傳擬登陸倫交所的國投電力及中國太保，至今未有結果。路透社昨日報道中指兩家公司赴英未能成事，亦是因為中國已經叫停滬倫通。兩公司對此未有置評。
外媒報道指出，互聯互通煞停，時機上對英國頗為不利，因為英國自決意脫離歐盟後，一直試圖與中國建立良好關係。資深投資銀行家溫天納認為，中英重新定位雙方關係，加上滬倫通自成立以來表現欠佳，不排除該機制遭「腰斬」。