郭炳江復出 任新地子公司董事 發言人：非集團僱員 不參與日常營運

明報記者 陳偉燊、林可為

自從郭炳江去年3月21日刑滿出獄後，外間已不時揣測他何時重返新地工作，他在出獄時稱不急於返公司，反而想多點遊歷，「起碼讀書9個月」；郭炳江今次復出，時間上剛好是他出獄後9個月。新地指出，郭炳江將於1月起任職新地代理資深董事，專注長期土地規劃及項目發展戰略，不會參與集團日常營運。

集團售樓租務均由新地代理處理

郭炳江於1977年畢業後返港任職新地至2014年，37年間曾聯同弟弟郭炳聯一同出任聯席主席兼董事總經理。他兒子郭基煇早於2014年底成為新地董事。現時郭炳江家族旗下信託，連同應佔家族權益，在新地持股約22.47%。新地表示，今次委任是基於郭炳江曾長期服務集團，在土地規劃及項目發展方面有豐富知識和深厚經驗，有利相關業務長遠發展。集團董事會知悉並支持有關安排。新地其後補充，公司上下非常期待郭炳江重返新地大家庭。集團續稱，郭炳江不是集團僱員，而是集團子公司資深董事，公司會給予合適的董事袍金。

根據年報，新地代理為新地全資附屬公司，主力負責集團物業管理及代理，該公司註冊資本100萬元，但新地售樓、物業交易及租務均經該公司處理，例如過往銷售匯璽到近日推售的新盤Wetland Seasons Park。豪宅租務SignatureHomes及寫字樓租務BIZ Office Leasing，以至商場顧客服務等，新地代理均有參與。

近年新盤銷售由雷霆領軍

新地於2018年及2019年為本港「賣樓王」，旗下新盤銷售工作由新地代理負責，近年以集團副董事總經理雷霆領軍的團隊，負責最多新盤銷售工作，除作為今年頭炮、明日首輪發售的天水圍Wetland Seasons Park外，近年推出主要新盤如元朗Grand YOHO和錦田PARK YOHO系列、南昌站匯璽系列，以及重點豪宅如何文田天鑄、九龍站天璽、北角海璇、即將開售的東半山CENTRAL PEAK等，均由雷霆團隊負責銷售。

現時新地代理董事會中，包括黃植榮、雷霆及董子豪等，均為新地董事局成員及高層；其中新地代理董事之一的周國賢，過往負責新地本港多個大型新盤銷售，近年則主力負責銷售內地物業。