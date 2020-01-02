惠州每年新增17萬住宅　供應充足樓價僅港一成

至於本港近月出現大灣區置業潮，余碩衡認為，除了位於西部的熱門城市中山及珠海外，亦可留意惠州，原因是當地樓價明顯較低，「惠州樓價是香港的十分之一，每方米樓價僅1.1萬至1.2萬元人民幣，在比較好的地區亦僅1.5萬至1.6萬元人民幣，海景別墅每方米也只售2萬多元人民幣」。

余碩衡表示，由於惠州毗鄰深圳，而最貼近深圳的惠州大亞灣區，每方米樓價僅1.5萬元人民幣，與深圳東部的樓價4萬元比較，折讓可觀，帶來投資機會，「目前兩地車程僅45鐘，將來還會有鐵路接駁，樓價差距有望收窄」；他續說，即使對比珠海及中山現時樓價每方米平均約4萬元及2萬元人民幣，惠州樓價亦屬低水，是港人在大灣區置業不可忽視的選擇。

要慎選樓盤及發展商

風險方面，余碩衡強調，惠州面積是本港約十倍，地大物博，當地新增住宅充應亦非常充足：「本港每年平均新增私人住宅供應是萬多伙，深圳是3萬伙，惠州則是17萬多伙，當地住宅從開放式、一房、兩房、三房到別墅供應都是充足的，因此一定要細心選擇地區，例如大亞灣及市中心惠城區便較佳，並且要慎選有實力的發展商。」

[名人樓市論壇]