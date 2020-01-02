啟德1號元旦日 逾1.2億連沽兩複式戶

成交紀錄冊資料顯示，啟德一號（II）昨連售的兩個單位，為低座第16座1、2樓及3、5樓兩個複式戶，實用面積同為2414方呎，折合實呎2.5萬元。市場有指買家為同一組客人，總價1.207億元。另外，今年首個開售新盤的Wetland Seasons Park，將於周六發售首批381伙（其中375伙屬發價單形式開售），新地副董事總經理雷霆表示，前日加推價單實屬原價加推，相信可獲理想銷情，而集團亦會視乎銷售情况有機會再加推。

Wetland Seasons Park今截票暫收5200票

另外，元旦日二手市場亦錄零星成交。中原地產高級分區營業董事伍錦基稱，將軍澳今年首宗成交為都會駅5座低層E室，實用488方呎，以770萬元易手，實呎15,779元。屋苑對上一宗同類單位成交，為上月以838萬元售出的3座中層A室，實用492方呎，實呎17,033元，最新成交實呎較上月同類呎價低超過7%。今次售出單位之原業主，於2011年360萬元購入，帳面獲利410萬元或1.1倍。

都會駅2房低市價7%易手

此外，美聯首席高級營業經理吳惠斌表示，東涌東堤灣畔9座高層F室，實用592方呎，2房間隔，以712萬元易手，實呎12,027元，低市價近一成。原業主2008年259萬元買入，帳面升值453萬元或1.7倍。另外，新一批白居二客陸續入市，祥益地產分行經理黃文樂表示，屯門山景邨6座高層A03室，實用381方呎，原業主9月以170萬元（未補地價）放盤，終累減20萬元，以150萬元（未補地價）獲區內白居二客購入，實呎3937元。