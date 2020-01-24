萬科周銘禧：今年擬推市區兩全新盤571伙

15 Western Street今首開示位

雖然社會運動打亂不少發展商去年推盤計劃，但踏入2020年隨即摩拳擦掌。周銘禧表示，萬科（香港）今年計劃推出兩個全新盤，連同上源的餘貨、共涉約721伙，3個樓盤分佈於港島、九龍及新界。當中即將登場的頭炮為西營盤西邊街15 Western Street，主打實用213至344方呎的開放式及1房戶。項目坐擁鄰近港鐵站的優勢，料吸引中上環的上班一族及專業人士，設於項目基座的會所，更特別引入設訓練功能的健身室。

至於單位總數467伙長沙灣營盤街項目，正待批預售，擬今年上半年登場。項目戶型涵蓋開放式至3房，以1房及2房為主，目標主攻家庭客。另外，至今售出逾千伙的屯門掃管笏上源，預計今年中交樓，屆時以現樓形式推出洋房及特色戶，目前傾向招標發售，售價將參考屯門同等質素一手項目。

周銘禧表示，集團將會繼續在港物色新「麵粉」。不過，他亦坦言，面對其他發展商的競爭，在港取得土地並不容易，加上集團風險審查高，在貫徹「不投地王」的策略下，只要「計到盤數」，就會積極參與。儘管社會爭議未平息，惟展望新一年，周銘禧對整體樓市前景感到樂觀。他指在多項經濟不利因素下，一手交投依然有承接，反映剛性置業需求持續；本年度一手供應量未達標，房屋供應緊絀、加上受惠於放寬按保措施下，勢支持樓市發展。

明報記者 張允亭

[發展商專訪]