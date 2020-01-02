去年1.87萬宗一手成交 新例後6年新高

上半年逾1.16萬宗佔全年六成

綜合中原研究部和土地註冊處數據，去年全年一手盤買賣註冊量估計達20,740宗、涉資2,250億元，按年分別上升34.2%及微跌0.2%，相關宗數創2004年錄得2.68萬宗登記後的15年新高，惟上述註冊量統計由於有滯後效應（每月註冊量具體反映前月交投、如2019年1月註冊宗數主要反映2018年12月交投市况），因而未能完全準確反映2019年具體交投市况。

若以去年1至12月按月成交統計，綜合市場資訊和一手銷售網資料，全年總體一手成交逾1.87萬宗，其中上半年錄逾1.16萬宗，佔全年成交量的62%。

踏入下半年，雖然6月起因反修例風波引發多次大型民眾遊行，但7月、8月推售的主要新盤如鷹君（0041）大埔白石角朗濤、億京荃灣映日灣，依然大開紅盤，令第三季（7至9月）一手銷售仍錄得4060宗。

隨着《禁蒙面法》去年10月起生效、中大和理大學園爆發激烈警民衝突，社會氣氛愈趨惡化，雖然特首林鄭月娥10月中發表《施政報告》公布將承做九成按保的樓價上限提高至800萬元，令其後以貼市價推出的新地（0016）南昌站匯璽III、佳明（1271）青衣明翹匯均錄理想銷情，惟第四季（10至12月）一手成交最終只錄約3040宗，按季跌25％，為去年交投表現最差季度。綜觀去年下半年，一手成交宗數約為7100宗，只佔全年交量的38%。