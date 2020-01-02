3超級豪宅勢成今年焦點 社運持續 業界料整體一手交投跌一成

明報記者 林可為

一如以往，港島向來是全港新供應相對最少地區，區內5個焦點全新樓盤，涉單位總數雖然只有1345個，但市場定位全屬豪宅。值得一提的是，港島3個半山豪宅，包括資策（0497）牽頭的渣甸山皇第，新地（0016）東半山司徒拔道CENTRAL PEAK，長實（1113）中半山波老道項目，均原擬於去年發售，但因去年下半年社會衝突愈趨激烈而押後推出。

個別特色戶呎價挑戰亞洲樓王

長實執行董事趙國雄去年8月明言，社會氣氛差，樓價動輒逾億元的豪宅，銷售存難度。不過，資策與新地均表示，旗下皇第、CENTRAL PEAK皆擬於今年首季推出招標，市場估計個別特色戶的呎價，有機會挑戰13萬元的「亞洲樓王」寶座。

信置兩九龍盤 市場矚目

九龍方面，今年焦點新盤皆為信置（0083）有份參予的項目，當中最快首季開售、主打3和4房大單位的何文田嘉道理道St George's Mansions，業界相信項目5個實用面積逾3000方呎特色戶，呎價有機會高達10萬元，成為九龍樓王。另信置牽頭財團於2017年底、以約173億元、折合每方呎樓面價1.75萬元投得，而一度成住宅官地地王的長沙灣興華街西項目，單位總數達1400伙，戶型涵蓋開放式至4房，屬九龍今年最大型新盤。

香港小輪掃管笏盤涉1600伙

至於向來屬新供應重鎮的新界，除周六首輪開售的新地天水圍Wetland Seasons Park外，預期最快登場的大型全新盤，為恒地（0012）負責銷售、香港小輪（0050）及帝國合作的屯門掃管笏項目，提供約1600伙，主打實用300至400餘方呎中小型單位，預計最快次季登場，最大賣點是毗鄰哈羅國際學校和黃金海岸商場，估計約五成單位享海景。此外，長實旗下單位總數1422伙的將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，是長實繼2015年開售緻藍天後，5年來再次發售的日出康城新盤。

放寬按保刺激買家轉購二手樓

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，踏入新一年，雖然市場剛性需求不減和低息環境不變，但政府放寬九成按保樓價上限至800萬元，或令部分買家回流二手市場，加上社會事件暫仍未能真正平息，估計今年全年整體新盤銷量回落近一成至1.7萬宗，但仍屬較高水平。