湯文亮：不是專家的樓市預測

發展商銷售策略 造成先升後跌

大家千祈唔好以為我睇淡樓市，我的睇法與大多數專家一樣，2020年樓市是平穩，不過，平穩也有幾種不同的演繹方法，全年在窄幅上落，一定是平穩，先升後跌或者先跌後升也是平穩，究竟明年樓市是怎麼樣的平穩？

一般來說，樓市每年走勢是有一條方程式的，就算不是樓市專家都可以預測，就是先升後跌，理由是每一年地產商都會處心積慮，做出一個小陽春，新樓熱賣，二手樓業主叫價就會心雄，樓價在上半年甚至首三季都會上升。到了第四季，不少地產商已經收夠籌，他們會為第二年銷售作出準備，在這個季節至翌年農曆新年前，地產商是不會推出大型新樓盤，他們只會以高價賣一些貨尾單位，為第二年小陽春做準備工作，雖然有小量新樓以高價成交，但大多數打算買樓的人都知道，在農曆新年後地產商會推出大型新樓盤，屆時有更多選擇，更多優惠。所以，即使他們買二手樓，出價亦會低於市價，結果是令到樓市在年尾下跌，每一年樓市先升後跌是慣性定律，就算不是專家也可以輕易做出準確預測。

減價也谷不高成交 樓市將顯著跌

由於社運持續，樓價雖然沒有大跌，但成交量就大幅低於正常時間，令到2020年樓市可能會不依照慣性定律，地產商如果在年初時要賣樓，開價一定要低於同區二手樓，結果拖累二手樓樓價下跌，但成交量則有望提升至合理水平，只要成交量持續一段時間，樓價就會止跌回升，結果令樓市全年保持平穩，萬一減價亦不能提高成交量，樓市2020年將會出現一個顯著跌幅。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]