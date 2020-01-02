劉思明：港股進退兩難 2020年投資宜靈活機動

不過，目前的形勢與2019年初不同，當時增長動力股難逃2018年的大幅調整，處於谷底回升階段，具較大上升空間；現時則就似2015年或2017年經歷大牛市，隨着可能出現2016年或2018年的深度調整。部分增長動力股已開始調整，但普遍保持中線向好趨勢，難言見頂，與此同時，累積升幅龐大，一旦回調，空間頗大，現水平入市進退兩難，因此只能小注、靈活、機動應市。

達利小米 仍具追落後空間

2019年恒指升9%，本報數據庫涵蓋的30個行業，有略多於一半升逾9%跑贏恒指；內房及物管全年升66%表現最強，科技器材升47%，醫藥保健、食物飲品、工業、基建及建材、紡織及服飾升約三成或以上。

短線追落後有兩種，一是強勢行業追落後，如表現強勁的科技行業，當中瑞聲（2018）2019年第四季才走出谷底，第四季升逾六成，升幅超過全年五成；工業中國重汽（3808）、內房恒大（3333）、食品達利（3799）第四季升兩成至四成，升幅超過全年，但部分經過第四季大漲後，短線難再大幅跑贏。達利、小米（1810）相對仍然低殘，仍具追落後空間。

中信証券轉強可取

另一追落後由行業入手，2019年12月金屬礦石升14%，拉動行業全年倒升；原材料、中資金融、環保及新能源等第四季升約一成以上，貢獻大部分全年升幅或收復不少失地。不過，行業既已落後，不宜挑選落後股，礦石股洛鉬（3993）、原材料玖紙（2689）、中資金融中信証券（6030）轉強可取。不過，一再強勢，追落後只是一時之策，並非持有之選。

至於強勢股，本報數據庫追蹤約350隻股份有約一成，在2019年按季高位不斷上移，可視作最強勢股份。不過，強勢股走勢亦有分別，部分守住高位高收，如海螺創業（0586）2019年最後一交易日以最高位收市，全年升46%。聯塑（2128）、中聯重科（1157）、中升（0881）、信義光能（0968）全年倍升，並貼近高位收市，表現強勁。

部分強勢股高位回落，如頤海（1579）第二季最高位較第一季最高位高出兩成，第三季較第二季高出約兩成，第四季較第三季高出逾一成，2019年最後一交易日收報 45.7元，由第四季高位跌近四成。

強勢股低吸時要控制注碼

海底撈（6862）、安踏（2020）、石藥（1093）均較高位跌逾一成。儘管強勢股為中線持有及吸納目標，但低吸時要控制注碼，遇上走勢亦可先避其鋒。

[劉思明 數據尋寶]