張兆聰：強股不廉宜 大路選A股ETF

投資者都很清楚大勢，央行放水、經濟回暖（中國官方PMI連續兩個月高於50）、內地樓市不再瘋狂，加上中央高度重視資本市場發展，更多資金會流向股市。利好很多，但也或多或少已在市場反映，特別是對經濟不敏感的增長型板塊，去年不少升幅都逾50％，部分升幅更逾倍。當然，大家可以說騰訊（0700）也高速增長多年，不能單以升幅作判斷。但騰訊是集合天時地利人和，憑微信獨大收割流量，人口上限才是其天花板。但體育用品、物管、啤酒等，理論上不可能無止境以高雙倍數字增長，而以1年間升幅逾倍，也反映了至少未來兩三年的快速增長。當然，只要交出對辦業績，資金仍會買入推高股價，但相信2020年很難複製2019年的升勢。

增長股難複製2019年升勢

2019年市况也曾出現由增長型股份，轉為炒作價值型股份，但往往一日起、兩日止。市場對實體經濟始終不太有信心，而動力股升浪又強，每次回落後都走得更高，跌不了多少便有支持。直至第四季，投資者看到內房股合約銷售強勁，中央政策又強調因城施策，意味大部分地方都走寬鬆路線，完全轉向穩增長模式；總理李克強又表明要降準，現有貸款也改以LPR為基準變相減息。利好政策一個接一個，由建材股、有色金屬股再到內銀股都持續回升。

盛松成：穩增長措施 經濟反應良好

預測中國經濟較準確的有兩個，分別是人民銀行原調統司長盛松成，以及安信證券首席經濟學家高善文。盛松成過去幾次「估底」，時間上都頗準確；他認為很多穩增長措施已出台，經濟也有良好的反應，無論是2019年還是2020年都不存在「保六」問題，貨幣政策仍將以結構調整為主，繼續發揮預調、微調的作用。高善文以非農就業人口佔比為基準，指城鎮化率已達70％步入中晚期，經濟增速會逐步放緩，惟他指的是未來5至10年的時空，也強調中國經濟不好是人所共知的事，不會影響股市走勢。

追落後可選中資航空股內險股

當經濟大致穩定，增長股估值又處於高位，低估值的價值股應可有一段美好時光，直至增長股跌至吸引水平，又或是經濟再度轉弱為止。大路之選會是A股ETF，而從交易所基金的發行單位來看，外資也是看好並且真金白銀買入的。以華夏滬深300指數ETF（3188）為例，由2018年尾至今，除了2019年4月至9月期間中美貿易戰急劇惡化外，其餘時間都見發行單位不斷增加，最新已升至多年高位。至於落後的選擇，可考慮中資航空股、內險股等。

[張兆聰 還看今朝]