梁志麟：減息風險大 澳元中線回

紐元近期同樣反覆做好，但要留意日線圖出現嚴重超買，預料短線於0.6790有阻力。加元表現相對失色，始終紐油未能突破62至64美元，暫時美元兌加元於1.3020有支持。美國明晚公布12月份ISM製造業指數，市場預期由48.1回升至49，隨着中美達成第一階段貿易協議，將有助提升製造業信心。避險需求降溫下，預料美匯指數回落至96.4水平。

歐元短線可試1.1300至1.1350

歐洲貨幣方面，市場逐步消化硬脫歐的憂慮，預料英鎊可反彈至1.32水平。歐元區下周二公布12月份按年通脹估值，雖然市場預期回升至1.3%，但料不足改變現時的政策取態。歐元收高於1.12水平，確定下降通道已破，短線可上試1.1300至1.1350。市場預期下周二瑞士公布的12月按年通脹持平，將令央行維持現時寬鬆幣策。不過美元受壓下，預料美元兌瑞郎下試0.96水平。

此外，日本上周公布工業生產按年下跌8.1%，是2013年以來最大跌幅，反映區內經濟前景仍然不明朗。當地下周三公布11月份勞工收入，市場預期按年跌0.2%。雖然大市氣氛向好利淡日圓，但美元受壓下，預料美元兌日圓於108至110水平上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]