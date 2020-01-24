劉宇亮：積極拓新增長點 騰訊看430元

金融科技企業服務收益增36%

由於本土手遊市場被監管限制，騰訊積極開拓新業務。騰訊的金融科技及企業服務上季收益按年增加36%，佔公司總收益的28%，相反今年頭9個月電玩收益由佔比由33%跌至31%，新業務要爬頭，指日可待。要數電玩的新增長點，在12月騰訊聯同任天堂召開發布會，任天堂遊戲機Switch經由騰訊代理，10日在中國正式開賣。騰訊亦與晶片製造商英偉達（NVIDIA）簽署合作備忘錄，騰訊遊戲將以NVIDIA的GPU圖形處理器技術，提升遊戲體驗，將會發展雲遊戲、提升遊戲制作效率，以及開發下一代遊戲。

在遊戲以外，新業務方面微信搜索升級為「微信搜一搜」，可以快速提供海量的資訊與服務，又可以搜索小程序、微信公眾號文章等，而且與其他合作平台進行深度整合，可以聯動搜索。微信表示，在微信搜一搜輸入品牌名稱，「品牌官方區」就會顯現在頂端，可以直觀地看到品牌信息和服務專區。用戶可以直達官方小程序、公眾號、服務卡片，瀏覽選購和享受服務，預期微信搜索將成為廣告業務的下一個動力。

「微信支付」擁有11.5億名每月活躍用戶（MAU），亦正開拓非支付業務的收入機會，其保險平台微保（WeSure）根據數據顯示，上線兩年來，小程序有過億用戶訪問，登記用戶5500多萬，投保用戶約2500萬，人均保費超1000元。公司致力把保險產品簡化、拆分保障責任，覆蓋到沒有被照顧到的人群。另外財富管理業務的「理財通」累積的用戶資產已達8000億元人民幣，有助騰訊金融科技業務之增長。

雲服務第3季收入大增80%

騰訊在11月發布第三季度業績時首次披露單季度雲服務收入，騰訊雲第三季收入按年高速增長80%，錄得47億元人民幣。騰訊雲由初期以開放平台形式運作，服務遊戲開發商為主，現時客戶已延伸至不同行業，如銀行、零售、教育和醫療等。騰訊亦港交所等合資虛擬銀行「富融銀行」，騰訊雲將提供技術支持。

馬化騰曾公開表示：「和太太是通過QQ認識的，不過當時她也不知道我是誰。我就說我是工程師。」騰訊近日推出視頻相親交友軟件「歡遇」，主要分直播、聊天兩個功能，產品定位為真實視頻聊天的方式相親。

騰訊股價經歷2018年的不濟後，在2019年上升了近20%，主要靠12月發力，月內升超過13%。中線而言公司漸減少倚賴手遊及廣告業務，更着重金融科技及企業服務，發展更多元化，令業務增長點更多更廣，近來動作多多，可預期股價在2020年上半年內可重返400元大關，中線可望430元，值得持有。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]