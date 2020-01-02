江西銀行售8.3億不良資產 省府接貨

江西銀行：激活信貸存量

同時該行於2014年5月簽署的單一資金信託合同項下的受託人中航信託與金融公司簽訂債權轉讓協議，中航信託亦同意將該行有關債權轉讓協議的貸款債權以代價2.37億元轉讓予金融公司。

江西銀行稱今次債權轉讓協議項下的貸款屬於不良資產，轉讓所得款項將用以緩解該行承擔的不良資產的現有壓力，激活信貸存量；同時也是盤活信貸資源及充分利用市場手段處置不良資產的有效解決辦法。集團去年12月17日亦與該金融公司簽債權轉讓協議，以代價1.26億元向其轉讓貸款債權合計人民幣1.9億元，前次債權轉讓協議之主要條款與今次簽署的債權轉讓協議之條款大致相同。該行指包括上次債權轉讓在內，根據不良資產代價與該行不良資產於債權轉讓協議基準日的本金帳面值之差額計算，預計因出售事項將錄得虧損3.59億元。

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