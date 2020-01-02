習近平到訪 澳門上月博彩收入挫13.7%

全年表現最差月份 連續3月下跌

一般相信，澳門12月的賭收按年及按月下跌，與國家主席習近平訪澳前後，當地加緊出入境邊境檢查及保安、加強道路交通管制，甚至內地居民過關受限，以及另一主要客源香港頻頻受社會活動衝擊，影響消費信心有關。根據2014年習近平在慶祝澳門回歸15周年，同樣加緊控制交通及保安下，當月的賭收更按年大跌30.4%至232.85億元，亦按月跌4.05%，為當年全年表現最差的月份。

澳門賭收於自2016年以後回歸升軌以來，進入今年，逐月的賭收按年計表現變得較波動，只有2月、5月、6月及9月出現按年上升，其餘月份全皆下跌，一改過往逐月賭收按年上升的局面。由於今年1月底為農曆新年，在內地客較多趁假期訪澳下，一般預期有助賭收回升。

此外，根據當地電子傳媒引述最新數據顯示，昨日元旦日截至下午5時，全澳門各口岸有逾36.6萬人次出入境，比去年同一時段出入境人次增加7.96%。當地治安警的最新數據更指，2019年全年訪澳旅客逾3940萬人次，按年升10%。當中經關閘口岸出入境人次最多，全年達1.45億人次，按年增加約9%。經港珠澳大橋出入亦達1330萬人次，成為當地第二大口岸。