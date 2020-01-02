Foodpanda伙美心四洲 拓零食速遞服務

據了解，美心集團、四洲集團（0374）等已經進駐其網站。有學者認為，此舉可以將物流配送網絡物盡其用，餐廳可以增加銷售渠道。

平台提供水果酒精飲品供選購

2019年12月Foodpanda推出測試版生活超市，用戶可訂購生活雜貨、花卉及更多商品，由於功能仍屬測試階段，將會於正式推出時加入更多商店及購物選擇。

現時，不乏港人熟悉的店舖已經上架，例如美心旗下美心西餅、東海堂、四洲集團旗下零食物語、英記茶莊（8241）及鴻褔堂、海天堂等；平台亦提供水果、酒精飲品等供用戶選購。Foodpanda生活超市的購物步驟與訂購外賣相若，用戶選擇送貨地址之後，點擊店舖並選擇商品後，按結帳付款即可。

香港中文大學商學院客座教授冼日明表示，香港物流配送成本較高，以往零售店難以提供送貨服務，如果零售商與外賣平台合作，不但可增加銷售渠道，同時可與其他商店攤分配送開支。他又稱，實體零售店大多只能服務附近居民，如果加入物流配送服務，則可以服務地理位置較遠的客群。

他補充，物流人員要在短時間內配送食物，以維持食物質素，但雜貨配送彈性較大，運送難度減少。

學者:早餐外賣有一定商機

近月各個外賣App各自出招完善外賣服務，例如Uber Eats在2019年12月在中環推出早餐外賣服務，現時該區有超過30家餐廳伙伴提供早餐訂購，包括四季常餐、麥當勞、羅富記等。Uber Eats 表示，此舉是希望為餐廳伙伴及送餐伙伴帶來更多發展機會。

冼日明認為，早餐外賣有一定商機，有別於住宅，打工仔上班地點相對集中，「外賣員可以一次過送幾單外賣」，物流配送效率更高。