德勤黎嘉恩：一帶一路具風險 國企亦「碰釘」 現項目覆蓋基建科技農業 累計總值5600億

明報記者 陳偉燊

黎嘉恩指出，中國內地企業因應一帶一路政策，尤其喜歡到泰國、柬埔寨等鄰近中國及文化相近的東南亞國家參與項目，涵蓋能源、電力、交通運輸、資訊科技及農業等領域，當中不乏成功個案。

例如他認知的個案中，有一私營地氈公司將孟加拉的生產業務遷往中東，借助中東的稅務優惠，中方可從中東更易取得價格相宜的產品，便是一例。經過多年發展，中國內地企業趨向增加和跨國企業合作，甚至獲內地政策銀行及外國金融機構支持，最終幫助中國改善進口。據他們統計，近5年與「一帶一路」相關項目投資額達718億美元。

他指出，現時除美加對參與一帶一路倡議興趣不大，已發展國家中，意大利及澳洲個別省份均有興趣參與。

個別國曾在項目建成後「拖數」

目前大眾只對一帶一路停留在舊有概念，黎嘉恩提醒：「習近平在今年第二屆國際合作高峰論壇上提到，境外投資亦非獨沽一味限於基建，更包括收購合併，亦呼籲企業參與投資時保持理性。」反映中央希望調整一帶一路政策方向，尤其較早前一眾內地企業出外投資推高價錢，又非事事成功，中央期望業界出外投資較前審慎。

近年中國與其他國家摩擦不少，礙於內地實施社會主義，黎嘉恩說，這難免招人批評及攻擊。同時，內地企業參與海外投標時往往不熟悉市場環境，很多時入標較人家慢而「無咁着數」，致動輒去搶購推高價錢。

他更指出，內地企業很多時協助一帶一路沿線國家建設後，要面對當地政府不願付款的風險，最終以另一項目抵債，卻又惹來人家批評。

建議企業覓當地合作伙伴

為應對參與一帶一路沿線國家投資時面對的國與國之關係、文化、稅務、法律及財務風險，黎嘉恩建議：「有意參與的企業事前要做好籌劃，爭取相宜的融資條款，亦要提高風險意識，尋找專業機構如熟悉法例及稅務的會計師行協助，甚至吸引在地人才幫手打理業務，加強監管。」

黎嘉恩又指出，企業對外購併前要做好購併及稅務結構，搞清楚財務狀况及背景，被併購對象與當地政府的關係，在當地面對的競爭，以至能否為內地市場引入品質好的產品等等。