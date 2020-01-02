20元50元新鈔 1月14日起兌換

設六大防偽特徵 發行成本微升

其實金管局自2018年12月中開始，已陸續按貨幣面額大小，分階段將2018香港新鈔票系列推出市場，當中1000元新鈔及500元新鈔，已分別在2018年底及去年初投入市場。至於以粵劇為主題的新百元鈔票，亦已於去年9月中流通。是次系列的新鈔具六大防偽特徵（見表），當中包括動感光亮圖案、開窗金屬線、隱藏銀碼等。

金管局高級助理總裁劉應彬表示，當局已加強提高有關貨幣的防偽特徵，同時亦已落實統一印鈔的部分設計標準，例如要求發鈔銀行應用相同的高透明水印、統一銀碼數字的大小等，均有利於提高市民及遊客對貨幣的辨識度。他續稱，目前每張新鈔平均成本為0.8元，較上一次發行2010年新鈔票系列時的0.7元，輕微上升。

早於2006年起，金管局提倡使用「迎新鈔」封利市，即雖經常使用但仍然簇新的鈔票，響應環保。劉應彬表示，當局平均每年推出1.6億張「迎新鈔」，其佔總出鈔量比例已由當年的20%，增加至今年初的45%。他續稱，銀行自去年底前2至3個月起，開始收集較新穎的鈔票，估計今年換鈔量或與往年相若，且維持穩定。

銀行自行決定 延長服務時間

金管局貨幣及結算處主管（金融基建部）阮志才表示，是次2018年系列的鈔票，是以製衣業廢料所製成的棉花印製，認為更環保。據當局數據統計，平均每年1.6億張「迎新鈔」可以節省到210公噸棉花。

過往銀行發新鈔，均會有大批市民到分行兌換，但受本地社會事件影響，多家銀行分行屢受破壞，尤其是較繁忙的地區如旺角、中環等，或會影響銀行換鈔服務。阮志才表示，當局已就有關情况與銀行商洽，相信銀行會視乎客戶需求，自行決定個別分行會否提早營業或延長服務時間。