鍾絳虹：阿里倘績佳 利中概股「回家」

籌備需時觀望貿戰 企業暫按兵

首隻大中華區第二上市股阿里巴巴，上市至今逾一個月，以周二收市價207.2元計，累升約17.7%，平均每個交易日成交金額逾30億元，相當於「股王」騰訊同期約一半。鍾絳虹接受本報訪問時表示，一般新股發行若勢頭良好，就會吸引同類公司，估計今明兩年仍有公司以同類方式在港上市。不過她指出，即使中概股市值符合條件，亦未必會即時仿效阿里巴巴，一是因為來港上市籌備需時，二是因為企業對中美貿易戰發展謹慎。

港交所設立第二上市規則已久，惟主要限於海外公司，業務重心在大中華地區的企業不能採用。直至2018年港交所修例，允許內地企業以第二上市形式在港掛牌，但門檻頗高，首先是必須在英、美等少數「高級市場」上市，其次是市值不少於400億元，或市值不少於100億元及最近一年度收益至少10億元。

據本報統計，目前於美股上市內地公司近200家，但多數屬「細價股」，以周二（12月31日）市值計，符合標準的美股約30隻，另有4隻股份市值亦接近此數。其中於紐交所或納斯達克上市、市值又達400億元規模的中概股，包括內地互聯網巨頭京東、百度等，亦有新興公司如視聽網站Bilibili、求職網站51job等；至於去年才上市、營運模式在財金界惹來不少爭議的瑞幸咖啡，市值亦高達90.8億美元（約707億港元），惟因上市不足兩年，未確定是否符合資格。其餘市值介乎100億元至400億元的15家公司，名氣普遍稍遜，但業務更多元化，包括金融科技（Fintech）公司如泛華金融，醫藥股泰邦生物等。

料吸強勢公司落戶 帶動資金來港

鍾絳虹表示，第二上市新規有利香港吸引一批已在美國上市的強勢公司可以落戶香港，這些公司為內地投資者熟悉，可能帶動多些資金流入本港市場。她認為，過去在港第二上市公司多是外國公司，本地投資者或感「不夠親切」，且更難吸引內地投資者，加上過往推出的香港預託證券（HDR）模式更難吸引買賣，成為一個在香港「水土不服」的產品。相反換成中概股的話，若股民對於公司業務及盈利有信心，加上是內地投資者熟悉品牌，她認為大有機會成功。