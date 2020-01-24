以LPR定貸息 可減降準次數

近年中國經濟增長放緩，人行自2018年起已全面降準6次（見圖），星展香港高級經濟師周洪禮指出，雖然降準使銀行間拆息下降，但不代表銀行願意降低向客戶貸款的利率，結果實際貸款利率變化不大。當貸款定價基準轉換後，不論新增或現存貸款均以LPR定價，息率可每月調節，有助令貨幣政策傳導更暢順。如果資金可以發揮應有作用，日後可以降準的次數便能減少。不過資金成本雖然下降，但市場對流動性仍有需求，未來貨幣政策仍以寬鬆為主。

信証：利率跌 中小企或借貸難

中信証券分析師明明預計，人行會在利率轉換完成後調降MLF令LPR下跌，而存量浮息貸款利率下跌，會使部分銀行利潤降低，令新增定息貸款利率有上調壓力，部分議價力弱的中小企會因此被拒於貸款市場以外。因此，他認為，人行亦要推出其他措施去降低銀行負債成本，包括繼續降準減息、給予中小銀行的定向寬鬆等，以鼓勵銀行借貸予中小企。華泰證券首席宏觀研究員李超就預料，3月1日前人行應該不會調整任何政策利率及LPR利率，仍會以全面降準、補充中小銀行資本金等渠道推動銀行增加信貸投放。

城大經濟及金融系客席教授羅家聰認為，經濟衰退下，最先受到影響的是小企業，從風險角度考慮，銀行會偏向借予大型企業，調低LPR雖可令整體貸款成本下降，但沒有抵押、實力較弱的企業始終難以取得貸款。