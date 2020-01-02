人行全面降準放水8000億 下周一生效 冀支持實體經濟

明報記者 陳子凌、歐陽偉昉

人行表示，今次降準增加金融機構的資金來源，強調大銀行要「下沉服務重心」，中小銀行要更聚焦主業，積極運用降準所得資金，加強支援小微、民營企業。透過今次全面降準，單是省級行政區域內經營的城商行、服務縣域的農商行、農村合作銀行、農村信用合作社和村鎮銀行等中小銀行就獲得1200億元資金，有利支援小微、民營企業。

銀行資金成本每年降150億元

人行又稱，將繼續實施穩健的貨幣政策，保持靈活適度，不搞「大水漫灌」，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應；並指透過今次降準，降低銀行資金成本每年約150億元，通過銀行傳導可降低社會融資實際成本，特別是降低小微、民營企業融資成本。

人行甫踏入2020年即公布降準，與內地經濟資金缺口龐大有關。一方面人行透過逆回購釋放出的5500億元跨年資金即將到期，另一方面全國人大於一個月前已通過首批1萬億元地方專項債額度，從目前四川省、浙江省、湖南省等多地披露的部分專項債發行信息，已有約2293.3億元規模安排在1月發行。路透更引述業內人士估計，1月發行規模可能最高達到8000億元以上，已相當於今次降準所釋出的資金規模。

放貸高峰節前水緊 人行趕降準

再者，為應付年結，一般而言內地銀行傾向將12月的貸款申請，延至翌年1月審批，形成傳統上1月的放貸高峰期；同時今年春節在1月底，節日資金需求因此也提前出現，節前降準可以向市場釋放充足的中長期流動性，滿足節前資金需要，也有利於及早引導利率向下，為年初貸款高峰降低融資成本。

此外，美國總統特朗普早前表示，中美首階段貿易協議將於1月15日簽署，外貿形勢趨穩，也為宏觀政策予以一定鬆動空間。然而，今年大年初一是1月25日，回鄉潮可能在一星期前已經開始，由於農曆新年假期較長，倘若不盡快宣布降準，屆時可能無法趕及填補資金缺口。