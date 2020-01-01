騰訊牽頭擬入股環球音樂10％

交易尚需監管機構批准

環球音樂集團為法國娛樂公司Vivendi SA旗下企業，目前為全球最大唱片公司，價值約300億歐元（約2620億港元），旗下歌手包括Lady Gaga、Taylor Swift、Drake和Kendrick Lamar等。而據騰訊音樂透露，根據交易文件騰訊為首的財團滿足特定條款後，可額外購買環球音樂10%股權。

交易完成前，騰訊音樂和環球音樂計劃簽署第二項協議，將授予其可收購環球音樂大中華區業務少數股權的選擇權。騰訊音樂又稱，會進一步深化與環球音樂的合作，共同推進中國音樂娛樂市場的發展。

現時騰訊音樂主要在內地營運四個串流音樂品牌，包括酷狗音樂、酷我音樂、QQ音樂和全民K歌，另外騰訊音樂在2017年對串流音樂平台Spotify進行聯合股權投資。截至2019年第3季，騰訊音樂的付費用戶達到3,540萬，按年增長42.2％。