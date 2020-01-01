11月港元存款約6.9萬億 微跌0.1%

彭博：港資金轉移 星洲境外居民存款續升

據彭博報道表示，基於本港局勢緊張，新加坡銀行境外居民存款自2019年10月已錄得增長，反映部分香港資金持續流入新加坡；11月境外居民存款佔非銀行客戶存款總額（6827億新加坡元）達7.5%，略高於10月的7.35%。報道又指出，銀行及監管機構已經確認，有香港富豪早於2019年6月開始出現反修例運動時，已將部分港元資產從本港轉移至其他地區，包括新加坡。

此外，2019年11月本港銀行貸款與墊款總額微升0.2%，由於港元存款跌幅較港元貸款小，港元貸存比率按月下跌0.7個百分點至90%。同期新申請按揭貸款個案按月增加1.2%，至9,412宗；新批出的按揭貸款額則按月減少13.5%，至282億元。至於未償還按揭貸款總額按月增加0.5%，至14,292億元；按揭貸款拖欠比率亦輕微上升至0.03%，經重組貸款比率維持於接近0%。

當中，涉及一手市場批出的貸款按月減少29.2%，至65億元；而二手市場交易批出的貸款則按月增加17.2%，至150億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款減少37%至67億元；2019年11月新取用按揭貸款額亦按月減少16.1%，至221億元。