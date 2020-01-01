華為稱要剷除平庸幹部

全年營收增18% 未達標

徐直軍又提到，華為將長期在美國對領先技術持續打壓的逆境中求生存、謀發展。他亦提到要「優化作戰隊型和作戰序列」，當中提到要將「歷史上挖過坑的幹部撤下來」，要主動規劃隊伍的梯隊化建設，幹部隊伍要保持10%的淘汰率。

收入8500億人幣 指生存是第一優先

一直以來華為都有保持淘汰率在5至10%的說法，但翻查2017至2019年華為各任輪值董事長新年獻詞都無再公開淘汰率等細節，僅在2017年提到要「優化人員結構，對外積極引進優秀人才，對內開展不合格調整，讓人員流動起來，新鮮血液才進得來」。

直至2019年華為開始遭受美國大封殺後，2019年6月內媒報道華為創辦人任正非在一次幹部管理工作匯報會議中提到，「主管必須實行每年10%的末位淘汰，並要由此起經3至5年把一批平庸或惰怠的幹部更替掉，要下決心換一批血。」

徐直軍在今次的新年獻辭中多次談及華為的「生存」問題，並指出要「樹立正確導向，剷除平庸幹部，祛除惰怠員工，激活組織」、「要把一切不適應提升主戰競爭力、不適應改善戰略支援服務的機構合併、裁減，人員轉行，聚焦到以生存為中心的主航道上來」。同時他指出，要「加快對平庸幹部淘汰，堅決把不思進取、靠混關係、做報告坐上管理崗位、歷史上挖過坑的幹部撤下來」。據華為官網介紹，目前集團擁有19.4萬員工，業務遍及170多個國家和地區。