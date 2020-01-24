港鐵11月本地日均400萬人次7年最少 分析：對商務及商場有影響 整體巴士載客量攀升

但是按年計算乘客總量仍跌24.31%。該公司的本地服務在11月份的周日（指周一至周五）平均量只為400.7萬人次，按月跌7.39%，按年則跌20.26%，為2012年5月的400.3萬人次以來低位。反之巴士在9、10月份的載客量則較兩個月前增加36.23萬人次（見圖）。有證券界人士認為，在港鐵乘客最下跌時，難免進一步影響店內商務及港鐵商場的表現。

明報記者 陳偉燊

由於港鐵在港的服務時間直到12月2日才全面恢復正常，此前多站受社會事件波及而遭受破壞及需時復修，服務時間由9月起一直被削減。

總載客量月計連跌3月後回升1.7%

根據該公司最新的載客數據顯示，11月在其逐步按復修進度而延長收車時間下，本地服務整月的載客量止跌回升，達到1.1億人次。周日平均載客量卻未能夠止跌，並且跌穿470至480萬人次近年的平均水平，只得400.3萬人次，並且較10月份，大減32萬人次。

同時，港鐵並強調，因為香港多處地區於11月13日進行公眾活動，該段日子的乘客量數字並沒有被列入計算港鐵本地線路的周日平均乘客量。

在港鐵的乘客量下跌之時，專營公共巴士的載客情况則見上升，形此消彼長的局面。包括載通（0062）旗下九巴、龍運；新創建（0659）為首的新巴及城巴，以至冠忠（0306）屬下之新大嶼山巴士5家公司，除經營行走新界至北大嶼山及機場路線的龍運的表現倒跌之外，其餘皆錄得乘客增長，在9、10月份整體巴士的載客數目更節節上升，突破400萬人次大關，分別高見426.9萬及426.4萬。

整體巴士載客量突破400萬人次

時富資產管理董事總經理姚浩然認為，隨着目前列車服務時間回復正常，他們正留意港鐵的載客是否繼續受到波及。在列車服務受影響期間，無論港鐵站內商務，以至港鐵站自行經營的商場，難免受到影響。

姚浩然指該公司的股價表現，早已反映投資者對鐵路業務受破壞，給予一定折讓。運作同樣受社會運影響的新鴻基地產（0016）股價已見反彈，港鐵的股價表現雖然落後，但已見回復穩定。

此外，港鐵營運的深圳地鐵4號線，昨早一度發生故障而引發乘客鼓譟不滿。另澳門委託港鐵提供營運及維護服務的澳門輕軌，則為配合澳門政府安排，將會延長免費服務至1月底。