人幣籃子指數比例 美元跌歐元升

中國外匯交易中心解釋，舊權重是以2015年度貿易數據為參考，新權重則採用2018年度貿易數據。調整後，籃子24隻貨幣當中，11隻權重上升，1隻無升跌，12隻權重下跌。五大最高權重貨幣中，美元權重由原本的22.4%下跌至21.59%，但仍是最大權重貨幣，其次的歐元權重有所上升，由16.34%增至17.4%；日圓及韓圜權重亦略下跌至11.16%及10.68%，而澳元權重則由4.4%上升至5.2%。

在岸人幣升至5個月最高

中國外匯交易中心同日亦因應國際清算銀行（BIS）於2019年4月調整了匯率指數的貨幣籃子，而對BIS貨幣籃子和權重進行調整，新貨幣籃子減少了委內瑞拉玻利瓦爾，新增了冰島克朗，權重採用BIS貨幣籃子權重；至於SDR貨幣籃子和權重則保持不變。

歐元兌美元昨晚升0.25％

2019年最後一日，在岸人民幣（CNY）上升，收報6.9662，升216點子（1元等如10000點子），創近5個月最高，但全年累計人民幣貶值1.44%，是連續第2年貶值。

歐元亦見上升，截至昨晚8時兌美元報1.1227，升值0.25%，創2019年7月新高。