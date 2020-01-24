赤子城半日升九成 九毛九孖展222億

台州水務險守招股價

赤子城早前招股反應超購逾1400倍，對此劉春河表示，相信認購表現反映了市場對「新經濟」的認可，以及對中國互聯網企業進軍海外的認可，他又指上市後希望可與基石投資者火幣科技（1611）有業務合作。同日上市的台州水務盤中一度跌穿招股價見3.86元，惟其後反彈，收市報4.22元，險守招股價。

新石文化超購271倍

即至今日有21隻主板新股及2隻GEM新股繼續招股，孖展額方面，屬內地餐飲股九毛九（9922）遙遙領先。據券商統計，以「太二」酸菜魚食店知名的九毛九截至昨日，總計錄得222億元孖展額，九毛九公開發售額約為2.2億元，僅計孖展已超購100倍。超購倍數方面則是新石文化（1740）領先，據統計，新石文化錄得50.4億元孖展額，公開發售額為1850萬元，即超購271倍。新石文化主業為投資製作電視劇，通過售出播放許可權賺取盈利，去年首播兩部自製劇，2018年全年收益按年升五成，至1.39億元人民幣。